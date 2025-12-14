L’ASSE a concédé le match nul face à Bastia (2-2) lors de la 17ᵉ journée de Ligue 2. Menés à deux reprises, les Verts ont arraché un point grâce à un doublé de Davitashvili, mais repartent avec de gros regrets et la suspension d’Augustine Boakye.

L’AS Saint-Étienne voulait finir l’année sur une bonne note. Le scénario en a décidé autrement. Les Verts ont aussi laissé filer deux points. Menés à deux reprises, ils ont su revenir. Zuriko Davitashvili a endossé le rôle de sauveur. Le public a cru à la victoire jusqu’au bout. Le penalty manqué en fin de match a tout changé. Un nul qui freine l’ASSE dans sa dynamique.

ASSE – Bastia : Davitashvili porte les Verts

La rencontre débute avec de l’intensité. Les Corses ouvrent le score. Saint-Étienne accuse le coup mais réagit. Zuriko Davitashvili égalise et relance les siens. L’ASSE semble alors prendre le contrôle. Mais juste avant la pause, Bastia frappe encore. Les Verts rentrent aux vestiaires menés. Davitashvili, encore lui, remet les deux équipes à égalité. Un doublé précieux dans un match difficile.

Dans le dernier quart d’heure, l’ASSE pousse fort notament sous l'impulsion de Nadir El Jamali. Le tournant du match arrive en toute fin de rencontre. Un penalty est accordé aux Verts. L’occasion est énorme. Mais Florian Tardieu échoue. Le score reste figé. Un nul frustrant car Saint-Étienne avait les moyens de faire basculer la rencontre.

ASSE : Augustine Boakye suspendu face au Mans

Autre mauvaise nouvelle de la soirée. Augustine Boakye a écopé de son cinquième carton jaune de la saison. L’attaquant stéphanois sera suspendu pour accumulation. Il manquera le prochain match de championnat. L’ASSE se déplacera au Mans le 3 janvier à 20h. Une rencontre importante puisque les manceaux sont à égalité de points avec l'ASSE. Et une absence qui pèsera.

Boakye est le joueur offensif le plus utilisé cette saison. Son activité est précieuse. Il apporte de la profondeur et de la polyvalence. Il offre des solutions constantes à ses partenaires. Le staff stéphanois devra composer sans lui. Des ajustements seront nécessaires. Surtout dans une période où le marché des transferts va ouvrir ses portes et que certaines situations vont à nouveau se tendre dans le Forez.