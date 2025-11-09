Comme en août 2023 à Rodez, les ultras de l’ASSE se sont affrontés entre eux, des images toujours regrettables. Une bagarre entre Magic Fans et Green Angels a éclaté avant le match à Troyes (victoire 2-3), provoquant plusieurs blessés.

Avant même le coup d’envoi du match à Troyes, les tribunes stéphanoises ont été le théâtre d’une scène étonnante. Selon L’Est Éclair, une altercation a éclaté entre les deux principaux groupes ultras de l’ASSE : les Magic Fans et les Green Angels.

Ce qui semblait d’abord être un simple “pogo” festif s’est finalement transformé en bagarre. Plusieurs supporters, visiblement sous l’emprise de l’alcool, ont été blessés lors de cette rixe interne. Un incident regrettable, comme en août 2023 à Rodez.

Un silence gêné autour des incidents

Au-delà du simple fait divers, ces affrontements révèlent une fracture entre deux entités historiques du kop stéphanois. Les observateurs les plus aguerris notent d’ailleurs une incompréhension et des tensions entre Magic et Angels qui durent depuis plusieurs mois.

Durant la rencontre, le parcage s'est donc montré beaucoup plus silencieux que d'habitude. Sans ses deux poumons, les Verts ont tout de même réussi à trouver les ressources pour s'imposer dans un match capital. Grâce à Augustine Boakye, Irvin Cardona et Joshua Duffus, l'ASSE a gagné 3-2 et s'est offert le luxe de recoller leur adversaire du jour (26 points), toujours leader (28 points).

L’image de l’ASSE encore écornée

Les Green Angels, d’après le témoignage du journal champenois, auraient même rangé leur bâche à la mi-temps avant de quitter le stade, signe d’un malaise profond. Selon des personnes présentes sur place, il s'agit plutôt des Magic Fans qui auraient quitté la tribune. Quoi qu'il en soit, la fête dans l'Aube a été gâchée.

À l’heure où l’ASSE espère retrouver l’élite du football français, espérons que ces divisions internes ne freinent pas la marche des Verts vers la Ligue 1.