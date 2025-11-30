L’ASSE défiait le petit poucet de la Coupe de France ce samedi soir : Ecotay Moingt (R3). Cette rencontre s'est soldée sur le score de 11-1 en faveur des Verts. Un score lourd mais la soirée aura surtout été une véritable fête pour le football ligérien. Eirik Horneland a livré sa réaction devant la presse à l'issue du match. Extraits de ses propos recueillis par Ici Saint-Etienne Loire, ci-dessous.

Eirik Horneland : "C'est la culture foot. C'est un très beau moment pour tous. Je pense qu'Ecotay a vraiment profité de la soirée. On a essayé de notre côté de garder le maximum de concentration pour délivrer une bonne performance. On a vu des jolies scènes à la fin, c'était une belle soirée."

"J'aurais aimé qu'on ramène le clean-sheet" : seul regret pour l'ASSE

"Une soirée plus tranquille que contre Quetigny au tour précédent ? Oui, on a été plus concentré ce soir. Les joueurs ont commencé de manière plus intense, avec plus d'agressivité dès le départ. Et ce jusqu'à la fin. Ils ont été bons sur le maintien de la concentration. J'aurais aimé qu'on ramène le clean sheet. Je ne suis pas très content de ce but encaissé. C'est ce qui me déçoit ce soir. On aurait dû sortir de ce match sans encaisser le moindre but. (…)

Des enseignements à tirer ? Oui, sur la concentration notamment. On a essayé de maintenir le bon rythme. Jouer collectif plutôt que par des tentatives individuelles. Il faudra garder cette intensité, la possession de la balle. C'est une bonne chose aussi que l'on ait pu donner du temps de jeu à certains, comme nos jeunes. C'était pour certains leur première fois dans un Geoffroy-Guichard bien rempli, c'est bien pour eux. C'est bien pour eux d'apprendre à jouer dans ces ambiances, c'est quelque chose qui va les aider à grandir."