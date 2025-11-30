Les surprises du week-end en Coupe de France rappellent à quel point cette compétition reste imprévisible. Un message fort envoyé avant le match du leader Troyes, et un mot d’ordre évident : vigilance maximale.

Rodez a ouvert le bal des mauvaises surprises. Le RAF se déplaçait à Canet-en-Roussillon en favori logique. L’occasion parfaite de retrouver un peu d’allant. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Les Ruthénois ont eu la balle. Ils ont tenté d’imposer leur rythme. Sans jamais réussir à accélérer ni à créer du danger. Le match a très vite tourné en une nouvelle illustration de leurs difficultés du moment.

Canet a attendu son heure. Et l’a saisie dès le retour des vestiaires grâce à Kingue, buteur à la 47e minute. Rodez n’a pas réagi. Pas d’élan. Pas d’occasions franches. Pas d’énergie pour inverser la tendance. Le RAF s’est incliné sans lutter, confirmant sa période délicate avec seulement une victoire depuis deux mois. Une sortie prématurée au 8e tour qui laisse des traces. En difficulté en ligue 2, deux points d’avance sur la zone rouge en Ligue 2 et le RAF jouera très gros à Troyes le 6 décembre.

La coupe de France, symbole d’un RAF en plein doute

Cette élimination face à un pensionnaire de National 3 met en lumière un collectif en manque d’efficacité et de certitudes. Le bloc manque de tranchant, les transitions ne fonctionnent plus et la confiance s’érode semaine après semaine. Le RAF doit désormais se recentrer sur un championnat où l’urgence devient pressante. Le calendrier à venir, avec des concurrents directs, pourrait peser lourd dans la lutte pour le maintien.

Biesheim fait chuter le Red Star, exploit majuscule

La deuxième énorme sensation du week-end est venue d’Alsace. Biesheim a réalisé l’un des exploits de ce 8e tour en sortant le Red Star, troisième de Ligue 2. Un match rempli d’intensité. Les Haut-Rhinois ont ouvert le score sur un penalty obtenu par Alexandre Valbon et transformé par Alain Reppert. Le Red Star a égalisé juste après la pause grâce à une tête lobée de Hacen Benali.

La fin de match a été folle : poteau pour Diop côté Biesheim, transversale pour Eickmayer côté Audoniens. Impossible de les départager. Tout s’est joué aux tirs au but. Une séance interminable. Une tension énorme. Jusqu’à la parade décisive du gardien Axel Gentner sur la dixième tentative du Red Star. Le club parle déjà du « plus bel exploit de Biesheim en Coupe de France ». Les Haut-Rhinois connaîtront leur adversaire lundi lors du tirage au Parc des Princes.

Pau tombe aussi, quand Mérignac crée la sensation

Troisième surprise du jour : Pau. Le club où évoluent les anciens Stéphanois Anthony Briançon, Cheikh Fall et Noah Raveyre a sombré face à Mérignac, pensionnaire de Régional 1. Défaite 1-0, énorme déception pour Pau, exploit retentissant pour Mérignac.

Dans le reste des rencontres, Le Mans et Bastia ont évité la sortie grâce aux tirs au but. Laval a brillé avec un large 6-0 contre Saint-Pauloise. Dunkerque a déroulé 5-0 face à Abbeville. Montpellier s’est imposé 2-0 contre Montceau. Amiens a gagné 4-0 contre Reims Sainte-Anne et Reims a pulvérisé Torcy 5-1.

Pour rappel, les Verts d'Eirik Horneland ont gagné 11-1 contre Ecotay-Moingt. Ce vendredi, Annecy a été éliminé par Grenoble. C'est donc la quatrième équipe éliminée ce week-end en coupe de France. 11 équipes verront le 9e tour en attendant Troyes ce dimanche !