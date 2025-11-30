L'ASSE jouait son huitième tour de coupe de France contre Ecotay Moingt. Pour ce derby ligérien, les Verts ont su se qualifier logiquement pour le 9e tour (11-1) qui verra les équipes de ligue 1 faire leur entrée en lice. Voici les tops et flops de cette rencontre.

Dans un Chaudron chauffé par plus de 26 000 supporters ligériens, la rencontre démarre dans une ambiance chaleureuse où les deux équipes sont applaudies. Les Verts prennent rapidement l’ascendant : Ben Old ouvre le score (1-0, 11e), suivi d’Igor Mliadinovic après un une-deux avec Irvin Cardona (2-0, 13e). Augustine Boakye aggrave la marque d’une superbe frappe enroulée (3-0, 26e).

Ben Old s’offre ensuite un doublé en profitant d’un service de Cardona (4-0, 31e), qui distribue encore deux passes décisives pour João Ferreira (5-0, 34e) et Nadir El Jamali (6-0, 40e). Old complète sa performance avant la pause (7-0, 41e). Au retour des vestiaires, Horneland fait tourner l’effectif, sans freiner la dynamique : Old inscrit un nouveau but (8-0, 60e), puis Paul Eymard marque à son tour (9-0, 67e). Ecotay sauve l’honneur grâce à un coup franc sublime de Jules Vial (9-1, 70e), avant qu’El Jamali (10-1, 72e) puis un contre-son-camp (11-1, 90e) ne concluent le festival stéphanois.

Les tops de l’ASSE

Le premier top revient naturellement à Ben Old. Le milieu offensif néo-zélandais a signé une prestation brillante avec un quadruplé. Peu utilisé depuis le début de saison, il a saisi sa chance. Ses déplacements, sa justesse technique et son efficacité ont sauté aux yeux. Old a marqué à des moments clés et a constamment pesé sur la défense d’Ecotay. Ce match pourrait lui offrir une nouvelle dynamique dans la hiérarchie offensive surtout si les blessures offensives durent...

La deuxième grande satisfaction vient de l’ambiance exceptionnelle au Chaudron. Cette affiche 100% ligérienne a donné lieu à un moment unique pour Ecotay Moingt. Les 26 000 spectateurs ont joué le jeu. Chants, applaudissements, encouragements : le public a sublimé l’événement. Pour les joueurs amateurs d’Ecotay, cette soirée restera un souvenir gravé à vie. Une communion rare autour du football local, dans un Geoffroy-Guichard qui a vibré du début à la fin.

Troisième top : la prestation collective des Verts. L’ASSE n’a jamais relâché son intensité. L’écart de niveau n’a jamais entraîné de suffisance. Au contraire, les Stéphanois ont montré de l’application et du respect. Les circuits offensifs ont fonctionné. Les enchaînements ont été rapides. Boakye a délivré un bijou enroulé, Cardona a empilé les passes décisives, et El Jamali a ajouté deux réalisations. Le sérieux affiché est à mettre au crédit du groupe et du staff.

Enfin, quatrième top important : la gestion d’Eirik Horneland. Le coach stéphanois a fait cinq changements à la pause, offrant du repos à des joueurs clés comme Cardona, Boakye, Nadé, Bernauer ou encore Joao Ferreira. Un choix judicieux à l’approche du déplacement à Dunkerque. Les entrants – Stojkovic, Pedro, Appiah, Gadegbeku et Maçon – ont gardé le même niveau d’implication. La profondeur d’effectif a été mise en valeur. Paul Eymard, buteur à la 67e minute, en est le parfait exemple.

Le flop de ce match

Seul vrai flop : la soirée frustrante de Brice Maubleu. Le gardien stéphanois espérait conserver sa cage inviolée. Mais sur la seule véritable occasion d’Ecotay, un coup franc magistral de Jules Vial, il ne peut rien faire. La frappe est parfaite, mais le constat reste le même : Maubleu concède un but au moment où il aurait aimé gagner en confiance. Déjà auteur d’un penalty concédé contre Quetigny au tour précédent, il vit une période compliquée.

Ce but n’a aucune incidence sur la rencontre, mais il prive l’ASSE d’un clean sheet qui semblait promis. Pour un gardien en quête de repères, la frustration est logique.

Reste que ce léger bémol ne doit pas faire oublier la domination totale des Verts, leur implication et la qualité du spectacle proposé. L’équipe a respecté l’événement, offert une soirée mémorable au public et démontré une vraie profondeur de banc. Un match maîtrisé, une ambiance énorme, un respect total entre clubs du département : ce 11-1 restera comme un moment fort de la saison stéphanoise.