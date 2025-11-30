L’ASSE accueillait hier soir le club d'Ecotay Moingt (R3) à l'occasion du 8ème tour de la Coupe de France. Une rencontre qui se déroulait au Stade Geoffroy-Guichard et qui a vu les Verts s'imposer sur le score de 11-1. Après cette belle fête pour le football ligérien malgré une addition salée au tableau d'affichage, Brice Maubleu s'est présenté en zone mixte devant les médias. Ci-dessous, retrouvez les propos du portier stéphanois recueillis par Ici Saint-Etienne Loire.

De nouveau titularisée en Coupe de France, la doublure de Gautier Larsonneur n'a hier soir pas su offrir un clean sheet aux siens. La faute à un magnifique coup-franc de Jules Vial, qui venait réduire le score à 9-1. Brice Maubleu n'a sinon pas été trop inquiété durant la partie, Ecotay étant un peu dépassé par les évènements.

"Une communion du public avec les deux équipes"

Brice Maubleu au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "C'était une super fête. Je crois que ça faisait quasiment cent ans qu'on n'avait pas joué un club de la Loire. Donc c'était exceptionnel, devant 26.000 personnes en plus pour l'équipe d'Ecotay. C'était une super fête du football. On passe, ce qui est logique mais j'espère qu'ils se souviendront toute leur vie de ce match à Geoffroy-Guichard. (…)

Ils s'en sont bien sortis. Ils se sont battus avec leurs armes vraiment. Ils mettent un super but sur coup-franc. Après dans notre stade, on s'attendait à mettre pas mal de buts aussi. Mais ils ont tout donné, en seconde ils avaient tous des crampes. C'était une belle fête, le stade chantait même pour eux. C'était magnifique. (…)

On voit pas souvent ça je pense. Souvent, il y'a beaucoup d'adversité. Là on était sur une communion du public avec les deux équipes. C'est toujours sympa de voir des images comme ça. C'est bien pour tout le monde."

Crédit photo : asse.fr