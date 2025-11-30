L’ASSE a écrasé Ecotay-Moingt 11-1 en Coupe de France. Une soirée unique, marquée par le but incroyable du jeune amateur Jules Vial, auteur d’un coup franc qui restera gravé dans sa mémoire.

Dans un Chaudron détendu et festif, les amateurs d’Ecotay-Moingt ont tenté de jouer leur chance. Menés lourdement, ils n’avaient plus rien à perdre. À 9-0, Jules Vial s’est avancé pour tirer un coup franc. Sans pression. Sans calcul. Juste l’envie de frapper. Le ballon a filé au-dessus du mur et a terminé sa course dans la lucarne stéphanoise. Geoffroy-Guichard a explosé.

Le jeune joueur avait même préparé sa célébration. La panthère. Un clin d’œil à Gomis, Aubameyang ou plus récemment Stassin. « Oui, c’était prémédité », souriait-il après la rencontre. Le geste a été spontané, la joie immense. Pour lui, ce but dépasse tout. « Même dans mes rêves les plus fous, c’était impossible à deviner. »

L’ambiance, les applaudissements du public, les sourires des joueurs professionnels : le moment restera pour toujours dans sa mémoire. Une image parfaite de ce que le football peut offrir lorsque le monde amateur croise celui du haut niveau.

L’ASSE sérieuse et appliquée dans une rencontre festive en Coupe de France

Si l’histoire du soir porte le nom de Jules Vial, les Verts ont de leur côté livré un match sérieux. Onze buts inscrits, un rythme maîtrisé, et quelques mouvements offensifs intéressants à l’aube d’une nouvelle phase de préparation. Eirik Horneland a pu faire tourner son effectif tout en conservant de l’intensité.

Les Verts ont respecté leur adversaire, tout en gardant le sourire dans une soirée placée sous le signe du partage. Ce type de rencontre rappelle l’importance du lien entre l’ASSE et son territoire. Ecotay-Moingt, club de Régional 3, repart avec un souvenir impérissable… et un but de légende.

La soirée est entrée dans la petite histoire. Le score, lui, s’effacera. Pas le moment vécu par Jules Vial, ni l’ovation d’un Chaudron conquis par la beauté simple du football.