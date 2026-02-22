L'ASSE poursuit sa série de victoires. Après les succès face à Montpellier (1-0) et Guingamp (1-2), Philippe Montanier a encore vécu une soirée à trois points hier, contre Laval (2-1). Conscient que des axes restent à améliorer, l'entraîneur stéphanois s'est toutefois montré satisfait du résultat.

Philippe Montanier au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « Troisième victoire consécutive, c’est quand même une belle performance. On peut s’en satisfaire. Après, sur le contenu du match, il y a des motifs de satisfaction et d’autres motifs d’amélioration qui sont à faire. Il faut qu’on travaille encore, on va rien lâcher pour continuer à s’améliorer. La première mi-temps reflète un peu ce qu’on est capable de faire. La deuxième ce qu’on aimerait voir moins. Après on est persuadé qu’on peut mettre cette balle de break, mais on la met pas donc forcément… »

Un Stassin « indispensable » à l'ASSE selon Montanier

« On a quand même des retours défensif qui sont bons, il faut souligner le travail fait par nos attaquants. Par exemple ce soir Lucas (Stassin) fait un match énorme. Mais voilà, la victoire est méritée si on regarde les stats, je crois qu’il y a 2,10 d’xG contre 0,33 pour eux. Gautier (Larsonneur) n’a fait qu’un arrêt ce soir, un arrêt important d’ailleurs. Mais voilà là-dessus c’est satisfaisant. En deuxième mi-temps ça reste pas assez bon cependant, techniquement on a eu plus de déchets. Et surtout il fallait tuer le match avec ce troisième but et on n’a pas su le faire. (…)

Le classement à la 24ème journée forcément ça a peu de signification. Mais voilà ce qui est significatif, c’est les progrès. L’objectif pour le 9 mai on le connaît mais quel est l’objectif à court terme. Et là-dessus on coche les cases de la progression pour le moment. (…)

Il faut qu’on ait plus de consistance. Ça veut dire que les duels, on peut pas se permettre en deuxième mi-temps d’être à 40%. On doit être au moins égal à notre adversaire. Il faut qu’on ait un peu plus de qualité technique aussi. Et il y a des axes de progression sur la finition aussi. (…)

Stassin ? Je trouve qu’il a fait un énorme match. On a tous envie qu’il marque, ça serait la part du mérite. Il aide beaucoup l’équipe, il persévère et ça va finir par payer. Mais même quand il marque pas, il est vraiment utile et indispensable à l’équipe. »

