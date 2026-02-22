Ce samedi soir à 20h, l'ASSE recevait Laval pour le compte de la 24e journée de Ligue 2. Voici les tops et flops stéphanois de la rencontre.

Avec deux victoires sur les deux derniers matchs, les Verts enclenchent une dynamique. Ils recevaient ce samedi soir la lanterne rouge, Laval. Et ils enchaînent avec une troisième victoire. Cette fois 2-1 à domicile !

Les Stéphanois avaient une belle opportunité ce samedi soir de devenir dauphins de Troyes avec le nul de Reims contre Amiens. Et ils entament le match parfaitement.

Première mi-temps pleine pour l'ASSE

Dès les premières minutes, l’ASSE prend l’avantage face à Laval. À la 2ᵉ minute, une main d’Ylies Aradj sur un centre de Ben Old au second poteau offre un penalty aux Stéphanois. Zuriko Davitashvili transforme parfaitement. Les Verts tenteront de faire le break, en vain.

Ce sont les joueurs de Laval qui vont le mieux s’en sortir avec une égalisation magnifique. Après une construction depuis le milieu de terrain, Camara, le numéro 9, repique dans l’axe et enroule, trompant la vigilance de Larsonneur. 1-1.

Mais Boakye va répondre moins de cinq minutes plus tard avec une frappe enroulée magnifique. 2-1 à la pause.

Une deuxième vide d’occasion

Les Stéphanois lèvent le pied et ont moins d'occasions. L’aval aura aussi du mal à s’en créer, hormis une frappe à un quart d’heure de la fin, mais Larsonneur veillait bien. Seul Duffus aura eu une vraie occasion mais loupe son face-à-face. Victoire 2-1 des Verts qui remontent deuxièmes !

Les tops de l’ASSE

Abdoulaye Kanté

Le milieu récupérateur stéphanois a réalisé une partition pleine. Récupérant des ballons plus que précieux, notamment en fin de rencontre. Il a réalisé son meilleur match depuis son arrivée au mercato hivernal !

Le retour du top 2 et de l’accession directe en Ligue 1

Cela faisait plusieurs semaines que les Verts étaient sortis du top 2 de seconde division. Ce samedi soir et avec leurs trois dernières victoires et une nouvelle dynamique, les hommes du Forez sont dauphins de Troyes. Il faudra confirmer cela le weekend prochain à Pau.

L’ambiance

Geoffroy-Guichard résonne fort, très fort même cette saison. Et particulièrement ce soir avec les deux kops remplis qui n’ont pas cessé de chanter pendant 90 minutes. Mais ce n’est qu’une simple habitude dans le Forez !

Les flops de l’ASSE

Les entrants

Les changements de Montanier n’auront pas vraiment apporté sur le terrain. Ils auront même été, à l'image des Stéphanois, dans le dur en seconde période et surtout dans le dernier quart d’heure où il était difficile de tenir le ballon. Une situation similaire au week-end passé à Guingamp.

La deuxième mi-temps

On le répète, mais elle n’aura pas été à la hauteur de la première ce samedi soir. Sans idée claire et avec une faculté à reculer quand Laval avait le ballon, les Verts se sont fait peur mais ont tenu bon ! Succès primordial dans la course à la montée !

Quentin Verchère