L’AS Saint-Etienne (ASSE) était de retour dans le Chaudron face à Laval, relégable, ce samedi à 20h. Un match qui s’annonçait piège face à une équipe qui a besoin de points pour espérer aller décrocher le maintien. Résumé du match entre les hommes de Philippe Montanier et ceux d’Olivier Frapolli.

Les stéphanois ont retrouvé le podium le week-end dernier en gagnant sur la pelouse de Guingamp. Philippe Montanier espérait passer devant Reims, tenus en échec cette après-midi (0-0) tout en continuant son sans faute sur le banc de l’ASSE. Le coach normand espérait réaliser la passe de trois succès consécutifs face à Laval dans le Chaudron.

XI de départ : Larsonneur - Pedro, Le Cardinal, Nade, Old - Kante, Boakye, Miladinovic - Davitashvili, Stassin, Cardona.

Entame tonitruante de l'ASSE

Dès les premières minutes, l’ASSE prend l’avantage face à Laval. À la 2e minute, une main d’Ylies Aradj sur un centre de Ben Old au second poteau offre un penalty aux Stéphanois. Zuriko Davitashvili se charge de l’exécution à la 3e minute et trompe Mamadou Samassa d’un tir du pied droit, ras du sol, placé près du montant. Le gardien lavallois, parti du bon côté, ne peut que constater l’ouverture du score stéphanoise.

Les Verts poursuivent leur pression. À la 16e minute, Cardona déborde à droite et centre vers Davitashvili, mais le défenseur Ouaneh intervient en tacle glissé à six mètres pour empêcher le Géorgien de reprendre. Davitashvili se montre encore dangereux à la 33e minute : malgré le retour de Kouassi, il parvient à frapper de près, mais Samassa repousse.

Laval réagit progressivement. Sur un corner à la 28e minute, Titouan Thomas place une tête lobée qui passe près du poteau. L’égalisation intervient à la 36e minute : après une construction depuis le milieu de terrain, Aradj et Camara combinent côté gauche avant que le numéro 9 ne repique dans l’axe et conclue d’une frappe du droit dans le petit filet opposé.

La réaction stéphanoise est immédiate. À la 38e minute, Boakye s’appuie sur Stassin à l’entrée de la surface et enroule une superbe frappe du gauche qui redonne l’avantage à l’ASSE. Juste avant la pause (45+2), Stassin se crée encore une occasion, mais Samassa détourne son tir en corner. À la mi-temps, Saint-Étienne mène 2-1 après une première période animée et équilibrée.

Une seconde moins maintrisée

En seconde période, Saint-Étienne repart à l’attaque et manque de creuser l’écart dès la 51e minute. Sur un corner joué court côté gauche, Miladinovic trouve Cardona au premier poteau. Celui-ci remise intelligemment en retrait pour Davitashvili, arrivé lancé. Sans contrôler, le Géorgien enroule une frappe du droit qui frôle la barre transversale de Samassa. L’ASSE domine territorialement mais peine à concrétiser sa supériorité.

Laval, jusque-là discret offensivement, se signale enfin à la 75e minute. Le capitaine Sellouki déclenche une puissante frappe du gauche à environ vingt-cinq mètres. Le gardien stéphanois Gautier Larsonneur, longtemps resté spectateur, doit se détendre pour repousser ce tir cadré — seulement le deuxième des Tango dans la rencontre — et préserver l’avantage des Verts.

La fin de match voit Saint-Étienne contrôler le rythme face à un bloc lavallois plus haut mais toujours compact. Les Stéphanois monopolisent le ballon autour de la ligne médiane et cherchent la profondeur. À la 83e minute, Stassin pivote côté droit et glisse une passe dans le dos de la défense pour Duffus. L’attaquant frappe du droit dans la surface, mais sa tentative passe juste à côté du premier poteau. Malgré plusieurs situations, l’ASSE ne parvient pas à faire le break, laissant Laval encore en vie en fin de partie.

Score final 2-1 pour l'ASSE qui prend la seconde place du championnat.