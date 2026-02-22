L'ASSE s'est une nouvelle fois imposée hier soir. Face à Laval, les Verts ont su arracher un précieux succès (2-1) qui leur permet de grimper à la seconde place du classement. La série de victoires continue donc pour les hommes de Philippe Montanier, toujours invaincu depuis son arrivée. Titulaire indiscutable cette saison, Mickaël Nadé s'est exprimé en après match.

Plus solides défensivement depuis plusieurs semaines, les Verts arrivent désormais à bonifier leurs prestations défensives correctes par des résultats positifs. Ben Old qui prend ses aises à gauche, Kévin Pedro toujours aussi intéressant, Julien Le Cardinal comme stabilisateur : la défense stéphanoise fait bonne figure. Lui aussi solide ces dernières semaines, Mickaël Nadé s'est arrêté au micro d'Ici Saint-Etienne Loire hier soir : « Oui bien sûr, on sait que ça a été une victoire compliquée, on sait qu’il n’y a aucune équipe facile à jouer. Maintenant comme vous avez dit, le plus important c’est la victoire. »

L'ASSE y va « step by step » pour Mickaël Nadé

« On a eu les occasions pour tuer le match avant évidemment. Oui on n’a pas réussi à le faire plus tôt, mais voilà on va pas se plaindre. Comme le coach a dit on y va step by step, on était quatrième, puis on a réussi à passer troisième et là on est deuxième. Maintenant on va tout faire pour aller chercher la première place. (…)

C’est un tout. Mais c’est vrai que le nouveau Coach a ramené de la rigueur. Chaque Coach a ses méthodes, mais c’est vrai que là on s’est tous mis au diapason on peut dire. (…)

C’est à nous de travailler pour éviter de baisser le rythme je pense. Après on fait beaucoup d’efforts. Donc peut-être que ça vient de là aussi mais en tout cas on va tout faire pour essayer de faire 90 minutes pleines, c'est l'objectif. »