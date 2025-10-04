Le stade de la Mosson a accueilli ce samedi soir la rencontre entre Montpellier et l’ASSE, comptant pour la 9ᵉ journée de Ligue 2. À l’issue de la partie remportée par les Stéphanois (0-2, doublé de Davitashvili), les deux entraîneurs, Eirik Horneland et Zoumana Camara, ont livré leurs impressions à chaud au micro de beIN Sports. L'occasion de revenir sur les enseignements et les manques identifiés dans la prestation de leurs équipes.

Zoumana Camara (Montpellier) : "Il n’y a pas que l’efficacité. J’aurais aimé qu’on soit plus conquérant dès les premières minutes. Après oui on a des situations et il a manqué ce brin de réussite pour enflammer ce match et peut-être mettre le doute à Saint-Étienne. (…)

Il y a cette première action sur le poteau où si ça rentre, c’est autre chose. Mais j’ai envie de dire, c’est le process des équipes qui reconstruisent. On ne peut pas tout changer et avoir tout bon d’un coup. C’est des formules, un état d’esprit à retrouver. Je suis entièrement là-dedans. J’essaye de tempérer l’état d’esprit général quand je dis qu’on ne joue pas la remontée mais c’est la réalité. (…) Ce soir, c’est difficile car on a l’impression que tout est un peu contre nous mais c’est le métier qui veut ça."

Eirik Horneland (ASSE) : "L'équipe était au rendez-vous"

Eirik Horneland (ASSE) : "Il fallait répondre au match de la semaine dernière. Faire évoluer l’équipe, qu’elle fonctionne mieux. Je pense que même si nous n'avons pas assisté à du très beau football, l’équipe était au rendez-vous. (…) La Ligue 2 est très compliquée mais je pense que nos attaquants ont mieux contrôlé le match que la dernière fois. Nous avons fait de notre mieux et nous avons réussi à concrétiser nos actions en buts. (…)

Nous travaillons jour après jour pour nous améliorer et que nos attaques soient plus efficaces sur le terrain. Nous avons su saisir les opportunités, c’est ce qui a changé par rapport au match de la semaine dernière. Le mental de l’équipe aussi a été important. Nous avons d’excellents joueurs, parfois ça réussit, parfois pas. (…) Il y a encore beaucoup de travail défensivement, c’est sûr. Mais je crois que Saint-Etienne doit encore mieux contrôler ses attaques. J’espère que nous allons continuer à évoluer dans notre jeu. (…)

À propos de son activité dans sa zone technique ? C’est ma gestion du stress. Je fais des va-et-vient, ça me maintient focus sur le jeu. Mon corps s’exprime de cette manière (rires)."