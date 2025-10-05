L'ASSE affrontait Montpellier ce samedi soir à 20h pour le compte de la 9e journée de ligue 2. Les Verts voulaient gagner après la défaite contre Guingamp. Et c’est chose faite : victoire 2-0 à la Mosson. Voici les tops et flops du match. Voici les tops et flops de cette rencontre jouée à la Mosson.

Il ne fallait pas rater l’entame du match ! Moins d’une minute après le coup d’envoi, Nicolas Pays trouve le poteau. Saint-Étienne réagit et punit. Davitashvili lancé dans la profondeur, efface quatre défenseurs et ouvre le score. 0-1 pour l’ASSE.

La maîtrise technique des Verts permet au club du Forez de se sortir du pressing du MHSC. Mais Montpellier arrive à se montrer dangereux. Mais à la 21e minute, Annan perce la surface adverse et frappe, mais sa tentative est repoussée par Ngapandouetnbu. Néanmoins, le ballon revient sur Davitashvili qui s’offre un doublé. 0-2 !

Les Montpelliérains n’abdiquent pas. Ils touchent même une deuxième fois les montants par l’intermédiaire d’Alexandre Mendy. À la pause, les Verts mènent 0-2.

Montpellier insiste en seconde

Le match s’équilibre, mais le MHSC reste menaçant. À la 55e, Mbuku est retenu dans la surface par João Ferreira, mais l’arbitre ne siffle pas de penalty.

La plus grosse occasion héraultaise du match est à la 67e minute. Mendy file seul au but, mais bute sur Larsonneur, décisif. Un arrêt qui permet aux siens de garder ses deux buts d’avance. 0-2 c’est le score final. Le club du Forez reste au contact de Troyes et Pau en tête du championnat.

LES TOPS DE L’ASSE

Le doublé de Davitashvili

Le Géorgien a répondu présent ce samedi soir. Avec un doublé, l’attaquant stéphanois a idéalement placé son club dans cette rencontre. Par sa vitesse, sa qualité technique, et sa finition, il aura fait mal aux Héraultais. Cette performance devrait sans doute lui redonner confiance !

Les 3 points

Évidemment, eux aussi, sont à retenir. Après avoir perdu le week-end passé, l’ASSE devait réagir et prendre des points. Avec ce succès, les Verts recollent Troyes et Pau en tête de la Ligue 2.

Le clean sheet

Lui aussi fait du bien au moral. Après 3 buts concédés le week-end passé, la défense verte a été solide ce samedi soir. Même si Montpellier a également été malheureux, touchant à deux reprises les montants de Larsonneur.

Gautier Larsonneur

Le portier et capitaine stéphanois a répondu présent et notamment dans ce face-à-face contre Mendy en deuxième période. Nul doute que sans cette parade, Montpellier aurait pu emballer le match par la suite et entrevoir un nul. Mais il n’en est rien, Larsonneur l’avait décidé autrement !

Les Flops de l’ASSE

Le jeu proposé par les Verts

Alors oui, Saint-Étienne s’impose et prend 3 points ce samedi soir, mais la qualité de jeu proposée par les hommes d’Horneland a été très stérile. Très peu d’occasions franches, hormis les deux buts de Davitashvili. Place désormais à la trêve internationale pour préparer la suite de la saison !

La défense sur les ailes

João Ferreira titulaire ce samedi pour pallier la suspension de Bernauer a été en grande difficulté dans cette rencontre. Le portugais a eu du mal à contenir Mbuku sur son côté. Il aurait même pu coûter un penalty aux Verts en deuxième période sur une situation très délicate dans la surface stéphanoise.

L’incertitude autour de Chico Lamba

Sorti à la mi-temps, le défenseur central portugais, titulaire indiscutable depuis le début de la saison, a été contraint de laisser sa place. Simple alerte, réelle blessure ou besoin de repos ? Il faudra suivre la situation dans les jours à venir.

Quentin Verchère