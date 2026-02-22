L'ASSE est deuxième de Ligue 2 depuis hier soir. Vainqueurs de Laval sur le score de 2-1, les Verts poursuivent leur bonne série sous Philippe Montanier et sont plus que jamais dans la course à la montée. Précieux dans le jeu mais toujours pas buteur, Lucas Stassin s'est exprimé en après match.

Lucas Stassin au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « Les victoires sont importantes. On voit qu’on est remonté au classement, même si le coach avait dit qu’il fallait pas trop regarder ça. On est sur trois victoires, il faut continuer cette série. »

« J'ai pris du plaisir » avoue Stassin

« Je pense qu’on a fait un bon match. Certes, quelqu’un qui voit juste le résultat ne pensera pas forcément ça, mais en réalité, ça aurait pu être 4-1 ou 5-1 vu les occasions qu’on a. (…) Personnellement je me sens bien, certes, je n’ai pas marqué mais j’ai fait une passe décisive, j’ai aussi aidé dans le pressing. C’est aussi important de créer des espaces, des occasions pour les autres. En plus on gagne donc franchement je suis heureux, je suis content. (…)

On a vu contre Guingamp la semaine dernière, que c’était un peu la même chose. On fait une très bonne première mi-temps, puis, on recule un peu en deuxième. C’est sûr que c’est quelque chose qu’il faut corriger. Mais on apprend encore et j’espère que ça s'améliorera sur les prochains matchs. C’est peut-être un peu trop de confiance, de la fatigue aussi, des faits de matchs… c’est compliqué à dire. (…)

Forcément en tant qu’attaquant, on préfère toujours marquer. Mais bon là comme j’ai dit l’équipe tourne bien, on enchaîne trois victoires. Même si je n’ai pas marqué aujourd’hui, franchement, j’ai pris du plaisir. L’équipe vit bien, je suis décisif mais autrement qu’en marquant donc tout va bien. (…) Avoir Augustine (Boakye) et Igor (Miladinovic) derrière moi ? C’est plus des joueurs qui combinent, qui demandent le ballon dans les pieds. Pour moi c’est bien car j’ai souvent du soutien, ça me permet de jouer en une ou deux touches. Je peux m’appuyer sur eux et on a vu en première mi-temps que c’était intéressant dans les petits espaces. »