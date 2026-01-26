L’ASSE s’apprête à renforcer son secteur offensif avec l’arrivée d’un jeune attaquant prometteur. Le club du Forez va accueillir Marten-Chris Paalberg, international estonien de 17 ans, dans le cadre du mercato hivernal. Un pari assumé sur l’avenir, parfaitement en phase avec la stratégie actuelle des Verts.

L’AS Saint-Étienne continue de scruter les marchés secondaires pour dénicher des profils à fort potentiel. Après plusieurs mouvements ciblés, le club va enregistrer l’arrivée de Marten-Chris Paalberg. L’attaquant évolue actuellement au Pärnu Vaprus, pensionnaire de première division estonienne. Un championnat peu exposé médiatiquement, mais dans lequel le jeune joueur s’est imposé comme une référence offensive.

À seulement 17 ans, il affiche déjà des statistiques très solides. Un profil qui s’inscrit pleinement dans la politique de post-formation souhaitée par les dirigeants stéphanois. Le joueur rejoindra le Forez durant ce mercato hivernal et sera opérationnel pour la seconde partie de saison.

Marten-Chris Paalberg, un buteur déjà confirmé

Marten-Chris Paalberg n’arrive pas à Saint-Étienne par hasard. Né le 8 octobre 2008, l’attaquant est considéré comme l’un des meilleurs jeunes joueurs de son pays natal. Avec le Pärnu Vaprus, il s’est rapidement installé au sein de l’équipe professionnelle. Ses chiffres parlent pour lui. En 33 matchs disputés toutes compétitions confondues, il a inscrit 21 buts et délivré 4 passes décisives.

Des statistiques impressionnantes pour un joueur de cet âge, souvent opposé à des adversaires plus expérimentés. Son sens du placement, sa qualité de finition et son sang-froid dans la surface ont logiquement attiré l’attention de plusieurs recruteurs européens.

Ses performances ne sont pas passées inaperçues au niveau international. Appelé pour la première fois en sélection en octobre 2025, Paalberg compte déjà trois sélections avec l’équipe fanion de l’Estonie. Une progression rapide qui confirme son statut de talent émergent et son potentiel de développement à moyen terme.

Une recrue pensée pour l’avenir de l’ASSE

À son arrivée dans le Forez, Marten-Chris Paalberg va devoir s'acclimater. Le staff stéphanois a prévu une montée en puissance progressive. L’attaquant pourrait débuter avec l’équipe réserve en compétition officielle afin de faciliter son adaptation à un nouveau championnat, un nouveau pays et un nouvel environnement culturel. Un choix cohérent, tant les exigences du football français diffèrent de celles du championnat estonien.

Le club souhaite accompagner le joueur étape par étape. L’objectif est clair : lui laisser le temps de s’acclimater, de progresser physiquement et tactiquement. Ce recrutement s’apparente à un vrai coup de post-formation, avec un joueur ciblé pour son potentiel plus que pour un rendement immédiat.

Les premières images disponibles laissent entrevoir un attaquant à l’aise devant le but, précis dans ses frappes et doté d’une vraie qualité de finition. Si l’ASSE ne mise pas sur un impact instantané, le club croit clairement en sa capacité à franchir les paliers. À moyen terme, Marten-Chris Paalberg pourrait devenir une option très crédible pour l’attaque stéphanoise.