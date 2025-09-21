Saint-Étienne a remporté un succès très important, hier soir, face à Reims (3-2). Une rencontre qui permet aux Verts de conserver la tête de la Ligue 2 et de distancer la concurrence. Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (8)

Auteur d’un énorme double arrêt en début de seconde période, il a maintenu les Verts dans le match lors des temps forts rémois. Toujours rassurant dans les airs, il a aussi su relancer proprement pour soulager son bloc. Sa sortie décisive devant Ibrahim en fin de match a sauvé l’ASSE d’une égalisation. Un match de patron qui confirme son excellent début de saison.

Maxime Bernauer (6)

Solide dans les duels, il a néanmoins connu quelques imprécisions dans ses relances, notamment une perte dangereuse en seconde période. Son apport offensif a été limité, même s’il a tenté d’apporter du soutien dans son couloir. Une prestation sérieuse, sans éclat particulier.

Mickaël Nadé (7)

Très précieux défensivement, il a multiplié les interventions autoritaires, dont un sauvetage spectaculaire en première période. Présent dans la surface adverse, il aurait pu marquer sans un arrêt du gardien. C'est lui qui débloque la situation, par une montée déterminée et déterminante qui se conclut par le premier but de Stassin. Défensivement, son impact physique a été un atout majeur pour contenir les attaquants rémois.

Chico Lamba (6)

Il s’en est bien sorti défensivement, obtenant même des fautes intelligentes pour soulager son équipe. Il a parfois été en difficulté sur les centres adverses. Une prestation correcte, encourageante pour un joueur dont on attend qu'il assume son rôle de patron.

Ebenezer Annan (6)

Appelé à remplacer Ferreira au pied levé, il a montré de la disponibilité dans son couloir gauche. Défensivement, il a connu quelques flottements mais s’est battu pour tenir son rôle. Il a offert une belle ouverture pour Boakye en première période. Match sérieux compte tenu des circonstances.

Florian Tardieu (6)

Positionné en sentinelle, il a tenté de réguler le jeu sans toujours réussir à trouver le bon tempo. Quelques pertes de balles ont fragilisé son influence, même s’il a compensé par de gros efforts défensifs. Moins rayonnant que d’habitude, mais toujours précieux dans l’équilibre collectif.

Igor Miladinovic (7)

Il a marqué l’un des plus beaux buts de la soirée d’une frappe en lucarne imparable. Très actif dans l’entrejeu, il a combiné avec justesse et s’est projeté vers l’avant. Sa technique et son volume de jeu en ont fait un élément clé de la domination stéphanoise après la demi-heure de jeu.

Nadir El Jamali (6)

Il a tenté sa chance en première période avec une frappe intéressante, sans réussite. Présent dans les transitions, il a manqué d’impact pour vraiment peser sur le jeu. Remplacé logiquement après une heure de jeu, sa prestation reste correcte.

Irvin Cardona (6)

Mobile et volontaire, il a participé au pressing et s’est montré disponible dans les décrochages. Mais il a manqué de justesse dans la dernière passe et raté une occasion de tuer le match. Remplacé à l’heure de jeu, il doit encore gagner en efficacité.

Augustine Boakye (7)

Très remuant sur son côté, il a multiplié les appels tranchants et causé des dégâts à la défense rémoise. Il aurait pu marquer en première période et a offert une passe décisive sur le but de Miladinovic. Remplacé logiquement, épuisé après ses efforts, il a marqué de précieux points.

⭐ Lucas Stassin (8)

Homme du match avec un doublé splendide. Opportuniste sur son premier but, il a ensuite régalé le Chaudron d’une frappe enroulée de grande classe. Toujours disponible, il a pesé par ses appels et ses remises. Remplacé sous une ovation méritée, il confirme qu’il est l’attaquant phare des Verts.

👔 Eirik Horneland (7)

Le coach norvégien a su corriger l’entame difficile de son équipe et redonner confiance à ses joueurs. Ses choix tactiques, notamment la mise en place d'un milieu expérimental, et la gestion des remplacements, ont été payants. Son équipe a montré du caractère et une vraie cohésion. Une victoire qui porte aussi sa patte.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.