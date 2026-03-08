L'ASSE s'est imposée 2-0 hier face au Red Star. Les Verts poursuivent leur série et comptent désormais cinq victoire de rang depuis la signature de Philippe Montanier. Excellent depuis son arrivée, Julien Le Cardinal s'est lui exprimé en zone mixte.

Julien Le Cardinal (ASSE) au micro d'Ici Saint-Etienne Loire, en après match : "C'est vrai qu'en première période, c'était un peu plus compliqué de ressortir. Ils venaient nous chercher haut, en un pour un. Trouver le décalage c'était compliqué et après comme on s'est dit à la mi-temps, on n'était pas assez agressif. Je crois qu'on gagne que 40% de nos duels en première... En deuxième, on a été plus agressif dans le bon sens du terme je trouve."

Le Cardinal ne veut pas que l'ASSE "se repose sur ses lauriers"

"Il reste 8 matchs. Il faut pas s'enflammer, pas d'euphorie. C'est très bien ce qu'on fait en ce moment mais la fin de saison est encore longue. Il faudra faire encore mieux, ce soir ce n'est pas encore un match référence, on a un peu subi même s'il y a du mieux. (...)

Oui, encore un clean-sheet, c'est bien. Faut continuer à faire les efforts, ce qu'on a un peu moins fait sur le repli défensif en première je trouve. On a été encore costaud, je sais pas s'ils ont une grosse occasion. Il faut pas se reposer sur ses lauriers et continuer comme ça. (...)

Kévin Pedro ? Reconnaissance terrain, je lui demande s'il a déjà marqué en Ligue 2. Il me dit 'Nan, mais t'inquiètes c'est maintenant'. C'est très bien pour lui, ça montre aussi sa forme en ce moment. Il fait de très belles performances, il apporte beaucoup à l'équipe. Voilà, il faut qu'il travaille mais il a une marge de progression énorme. (...)

Troyes ? Moi je préfère être dans la position du chasseur que du chassé. Mais si on est amené à être devant, on se relâchera pas. Même derrière c'est costaud et ça suit aussi. Ne faisons pas d'erreurs et prenons les matchs les uns après les autres. On va un peu savourer ce soir mais surtout se focaliser sur le match du Grenoble qui va être compliqué aussi. (...)

Je parle pas trop dans les vestiaires. Je suis un mec de terrain, j'essaye d'emmener cette envie, cette combativité aux gars. Je peux être un peu chiant parfois à leur crier dessus mais je vais pas les lâcher. Il reste huit matchs, je vais continuer à leur crier dessus jusqu'à la fin de la saison."