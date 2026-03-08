Buteur lors de la victoire de l’ASSE face au Red Star (2-0), Lucas Stassin a livré un discours à la fois heureux et mesuré après la rencontre. L’attaquant stéphanois savoure ce succès important, tout en rappelant que l’objectif reste clair : poursuivre la série pour viser la montée.

L’AS Saint-Étienne continue sa marche en avant. Les Verts ont signé ce samedi une cinquième victoire consécutive en s’imposant face au Red Star (2-0). Une dynamique qui confirme la bonne période du groupe dirigé par Philippe Montanier. Après la rencontre, Lucas Stassin, buteur et très impliqué dans le jeu offensif, n’a pas caché sa satisfaction au micro du site officiel du club.

« Franchement c’est top », a d’abord lancé l’attaquant stéphanois. Mais malgré l’euphorie, Stassin a rapidement insisté sur la difficulté de maintenir une telle série. « Comme je l’ai dis en interview précédemment quand on fait une série comme ça de victoires, le match d’après est encore plus difficile que celui d’avant. Le coach l’a dit. »

Une analyse lucide qui illustre l’état d’esprit actuel du vestiaire stéphanois.

Lucas Stassin veut continuer la série

Pour Lucas Stassin, la priorité est simple : rester concentré sur le prochain rendez-vous. L’attaquant belge ne veut pas brûler les étapes, même si les supporters commencent à rêver.

« Il faut continuer pour continuer à aller chercher la montée. » Un objectif clair pour les Verts qui veulent retrouver l’élite.

Interrogé sur la possibilité de viser le titre, le buteur préfère calmer le jeu. « Aller chercher le titre ? Il ne faut pas penser à ça maintenant même si on y arrive vite. Il faut penser match par match. Continuer cette série de victoires. »

Un discours très proche de celui tenu par Philippe Montanier depuis plusieurs semaines. Dans le vestiaire stéphanois, la ligne est claire : ne pas se disperser.

Stassin a également insisté sur l’ambiance positive qui entoure actuellement le groupe. « L’équipe vit bien. On a une bonne énergie, il faut continuer. »

Un but spécial à Geoffroy-Guichard

Ce but face au Red Star avait une saveur particulière pour l’attaquant des Verts. Lucas Stassin n’avait plus marqué depuis plusieurs mois à domicile. « La dernière fois que j’ai marqué c’était en septembre. »

Retrouver le chemin des filets à Geoffroy-Guichard a rendu ce moment encore plus spécial pour le joueur stéphanois. « C’est toujours un feeling différent à la maison. Le stade était incroyable aujourd’hui et marquer ici c’est toujours une sensation de fou. »

Portés par leur public, les Verts ont encore montré une belle solidité et une efficacité offensive précieuse dans cette course à la montée.

Stassin est bien de retour ! Le break est fait (2-0) pic.twitter.com/hHoDd80om9 — Alex (@Alex_InDaHouse2) March 7, 2026

Un clin d’œil à Kevin Pedro

Lucas Stassin a également tenu à mettre en lumière l’un de ses coéquipiers après la rencontre : Kevin Pedro, également buteur et auteur de très bonnes prestations ces dernières semaines.

« Je suis très content pour Kevin (Pedro), il fait des gros matchs depuis plusieurs semaines. Il a été titulaire et n’a jamais rien lâché. »

Le jeune joueur a d’ailleurs inscrit son premier but en professionnel, un moment marquant pour lui. « C’est son premier but en professionnel en plus ici, il s’en souviendra, c’est top ! » Dans une ambiance détendue, Stassin a même terminé avec une touche d’humour : « Incroyable, il a une meilleure finition que moi (rires). »