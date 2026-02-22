L’ASSE a battu Laval (2-1) à Geoffroy-Guichard et se retrouve à nouveau dans une position désirée. Mais les Verts peuvent-ils enfin enchaîner et se maintenir dans le top 2 ?

L’AS Saint-Étienne a fait le travail ce samedi face à Laval. Une victoire 2-1 au Chaudron. Précieuse. Indispensable même. Dans une Ligue 2 où chaque point compte, les hommes de Philippe Montanier n’avaient pas le droit à l’erreur. Résultat : trois points dans l’escarcelle et un stade Geoffroy-Guichard qui retrouve le sourire.

Mais derrière cette victoire, une réalité demeure. Les Verts courent toujours après une dynamique forte. Une série capable de les installer durablement dans la course aux deux premières places.

ASSE : Une place dans le top 2 qui se faisait attendre

Il faut remonter à la 15e journée, après le match face à Nancy, pour retrouver l’ASSE dans le top 2. Depuis, les Stéphanois naviguent à proximité sans réussir à s’y installer durablement. Une frustration constante pour un club qui affiche clairement ses ambitions de montée.

Cette victoire contre Laval permet d'y revenir. Mais elle ne suffit pas encore à offrir la montée en ligue 1. Les concurrents directs ne lâchent rien. Et dans ce championnat, la moindre contre-performance se paie immédiatement.

L’ASSE montre des signes encourageants. Plus de maîtrise. Plus de solidité mentale. Mais pour viser plus haut, il faut frapper un grand coup. Enchaîner.

Une série attendue depuis trop longtemps

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Il faut remonter à la 7e journée pour retrouver trois victoires consécutives. Une série stoppée net par la défaite face à Guingamp (2-3 à Geoffroy-Guichard).

Quant à une série de quatre succès d’affilée ? Il faut revenir au 6 avril 2024. Ce jour-là, les Verts s’imposaient 1-0 contre Concarneau. Avant cela, ils avaient battu Auxerre (1-0) le 9 mars, Bastia (4-0) le 16 mars, puis Valenciennes (2-0) le 30 mars.

Quatre victoires consécutives. Une dynamique de montée. Une équipe sûre d’elle.

Depuis ? L’ASSE alterne le bon et le moins bon. Capable de belles prestations. Mais incapable de maintenir une série longue. Or, c’est précisément ce qui fait la différence dans le sprint final.

La victoire face à Laval constitue une étape car l’histoire récente le prouve : lorsqu’ils enchaînent, ils deviennent redoutables.

Le prochain match sera donc bien plus qu’une simple rencontre. Il peut permettre à l’ASSE d’égaler sa meilleure série de la saison de la montée en ligue 1. Et surtout, de remettre une pression énorme sur les équipes du top 2. C’est peut-être le (meilleur) moment.