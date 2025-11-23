L’ASSE recevait l'AS Nancy Lorraine, ce samedi soir lors de la 15ᵉ journée de Ligue 2 BKT. Les Verts ont fait le travail en s'imposant sur le score de 2-1 grâce à des buts de Irvin Cardona et de Florian Tardieu. Cette victoire est synonyme de 2ème place au classement après le match nul du Red Star plus tôt dans la journée. Eirik Horneland a tout de même déploré un relâchement de ses joueurs en fin de rencontre.

Le coach norvégien de l'ASSE s'est en effet exprimé au micro d'Ici Saint-Etienne Loire hier soir : « J’étais content qu’on marque ce premier but assez rapidement. Mais j’aurais aimé qu’on enchaîne avec plus de buts derrière. Il aurait fallu un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième et ainsi de suite. Après le deuxième but, je pense qu’on n’a pas été sérieux. J’ai été assez déçu d’un point de vue tactique mais aussi d'un point de vue individuel. On s’est déconnecté à ce moment-là je trouve. On s’est aussi exposé après notre penalty marqué. »

Horneland veut une plus grande culture de la gagne à l'ASSE

« Il faut qu’on arrive à bâtir une culture de la gagne, une véritable discipline. C’est là dessus que cela se joue pour moi. À chaque minute, il faut penser à notre organisation, à notre concentration. C’est très important pour bâtir une victoire. On progresse sur cette culture de la gagne, mais il faudrait le faire encore plus vite à l'avenir. C’est en arrivant à fixer des standards plus hauts à chaque rencontre que l’on atteint l’excellence. (…)

Les changements tardifs aujourd'hui ? C’était un match assez difficile pour lancer de nouveaux joueurs car on avait un peu perdu la maîtrise du ballon. C’est pour ça qu’on a attendu. Mais je trouve que Djylian N’Guessan et Igor Miladinovic s’en sont bien sortis. »