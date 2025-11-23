Après une victoire chez le leader troyen et une qualification en Coupe de France face à Quetigny (R2), l’ASSE accueillait Nancy dans le Chaudron hier soir. Les Verts se sont imposés sur le score de 2-1 grâce à des buts de Cardona et de Tardieu. Moueffek s'est montré satisfait à l'issue de la rencontre.

Le milieu de terrain de l'ASSE s'est exprimé en zone mixte, au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « C’est une victoire importante. On remonte au classement. On savait que c’était un match décisif pour nous, qu’il fallait prendre des points. Tout n’a pas été parfait mais il y a eu pas mal de bonnes choses. »

« Aller chercher cette première place », l'objectif pour Moueffek

« Les autres prennent des points et nous aussi on veut rester dans la course et aller chercher cette première place. Il faut prendre des points, c’est important d’aller chercher des victoires pour garder la tête pleine. Il faut les enchaîner maintenant. (…) La fin de match ? Une équipe qui est menée 2-0 cherche à revenir au score. Ils ont poussé, on a réussi à tenir le score. C’est le plus important, on a pris les 3 points. (…)

Les conditions ? Je ne sais pas, les deux équipes jouent sous le froid. C’est à nous de nous adapter. Qu’il fasse chaud ou froid, il faut qu’on gomme les petite erreurs et aller chercher un maximum de victoires. (…) Je pense que sur le terrain on a une marge mais on se met vite en difficulté et souvent ça vient de nous même. C’est bête de dominer puis de se faire peur sur des fins de matchs. C’est plus facile de gagner quand t’enchaînes les victoires. Là on est sur une petite série de victoires. Maintenant il va falloir les enchaîner. (…)

L’animation offensive sans Duffus et Stassin ? Elle était bien non (rires) ? C’est des bons joueurs qui nous apportent énormément. Mais on a de la chance d’avoir un très bon banc de touche. On a hâte de retrouver tout le monde avec nous. »