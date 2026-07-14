À quelques heures du choc tant attendu en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 à Dallas, l'excitation est à son comble. En ce mardi 14 juillet, jour de fête nationale, les joueurs de l'AS Saint-Étienne se sont prêtés au jeu des pronostics pour ce classique européen entre l’Équipe de France et la Roja.

Chez les Verts, la confiance règne envers les hommes de Didier Deschamps, en quête d'une troisième finale mondiale consécutive.

L'ASSE se livre aux pronostics avant la demi-finale de la Coupe du Monde

2-1. C'est le score qui revient le plus sur les lèvres à l'Étrat. La majorité de l’effectif de Ian Cathro voit une qualification serrée mais logique des hommes de Didier Deschamps.

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Mamour Ndiaye, gardien de but fraîchement débarqué en fin de semaine dernière, commence déjà à prendre ses marques et mise sur un 2-1 pour la France. Même son de cloche pour le milieu danois Jakob Breum et l’attaquant Irvin Cardona, tous deux unanimes sur ce score de 2-1. Maxime Bernauer partage également cette analyse, mais pousse la précision un cran plus loin : un 2-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé, tandis que Mikel Merino se montrera une nouvelle fois buteur pour la Roja, mais pas avec le même impact qu'aux précédents tours de ce mondial.

Certains voient les choses en grand pour cette fête nationale, à commencer par le capitaine. Julien Le Cardinal semble serein et ne fait pas dans la dentelle. Il annonce un clean sheet solide et une démonstration tricolore, 3-0 pour la France !

De son côté, la première recrue stéphanoise Sohaib Nair s'est montrée très inspirée en prédisant un 2-0, avec des réalisations signées Michael Olise et Kylian Mbappé. Zuriko Davitashvili voit également une victoire confortable avec un score de 3-1. Enfin, Kévin Pédro et Joshua Duffus s’accordent eux aussi sur un clean sheet avec un succès 2-0 des Bleus. Les joueurs de l'ASSE espèrent voir les Bleus en finale de cette Coupe du Monde 2026 !

Nadé n'oublie pas le « grand Wilo », Stassin aurait aimé un France - Belgique

Deux réactions ont particulièrement retenu l'attention dans le vestiaire.

Mickaël Nadé, impatient de voir les Bleus s'imposer, a eu un mot tout particulier pour un joueur bien connu du peuple vert : William Saliba. Formé au club, le roc de l'équipe de France est attendu au tournant par son ancien partenaire. Nadé le voit faire un grand match, glissant un affectueux : « comme toujours, le grand Wilo ».

À l'inverse, l’ambiance est un peu plus morose pour Lucas Stassin. L'attaquant belge a tout simplement refusé de se prêter au jeu du pronostic. Visiblement, l'élimination des Diables Rouges par cette même Roja en quarts de finale de ce mondial reste très difficile à digérer...

Une chose est sûre : à l'ASSE, tout le monde (ou presque) sera derrière les Bleus ce soir pour décrocher une place en finale mondiale !