Relégué en Ligue 2 il y a un an, Montpellier traverse un été particulièrement morose qui confirme une perte d'ambition drastique ? Le MHSC semble aborder la saison 2026/2027 avec le profil typique d'un club en mode survie. Le mercato estival semble pour le moment le confirmer.

L'explication majeure de cette panne d’ambition est avant tout structurelle. Touchée de plein fouet par la baisse drastique des droits TV lors de sa relégation, la famille Nicollin cherchait activement à passer la main. Pourtant, fin juin, les propriétaires ont officialisé un revirement inattendu. Le club n'est plus à vendre.

« Notre histoire avec le MHSC n'est pas terminée. [...] Nous savons les efforts que cette décision exigera et nous connaissons les défis qui nous attendent. Nous les assumons avec lucidité et détermination ».

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Laurent et Olivier Nicollin restent aux commandes après avoir déjà dû vendre la section féminine à un repreneur anglais en octobre dernier. Sans nouvel argent frais et avec un projet de stade définitivement abandonné, le club est contraint de serrer la ceinture à double tour.

Le mercato de la paupérisation : des stars aux paris de la Ligue 2

Sous les ordres de Zoumana Camara, l'effectif du MHSC ressemble de moins en moins à une équipe taillée pour jouer la remontée. Le tableau des transferts met en lumière un exode massif de talents techniques et d'expérience.

Téji Savanier (34 ans) : le maître à jouer du club est officiellement en fin de contrat. Il se retrouve aujourd'hui sans club. Un départ qui sonne la fin d'une époque.

Christopher Jullien (33 ans) : non conservé en fin de contrat.

Alexandre Mendy (32 ans) : l'attaquant expérimenté du MHSC s'apprête à céder aux sirènes de la Saudi Pro League (Arabie saoudite) selon Morning Foot. Une opération qui permet de soulager la masse salariale. Mais elle prive Camara de son principal attaquant de surface.

Fin des prêts en série : les jeunes joueurs qui apportaient de la fraîcheur (Mbuku, Sishuba, Molebe, El Hannach) sont tous repartis dans leurs clubs respectifs.

Qui arrive pour compenser au MHSC ?

Pour remplacer un international comme Modibo Sagnan (définitivement transféré à Rizespor) et pallier le départ de Jullien, Montpellier est contraint de recruter "low-cost" en Ligue 2.

Selon les informations de Morning Foot, le club vient de boucler l’arrivée de Daylam Meddah (23 ans). Le joueur arrive en provenance du FC Pau. Il possède des qualités à la relance et une bonne lecture du jeu. Cependant, les rapports de Data'Scout pointent de grosses limites physiques (vitesse max, interceptions). Ils le placent au 5ème rang de la hiérarchie défensive montpelliéraine. Autre arrivée, Florian Tardieu (34 ans), arrivé libre de Saint-Étienne pour densifier le milieu, est certes un joueur précieux, mais forcément sur le déclin.

En se tournant exclusivement vers des profils abordables et en laissant filer ses derniers gros salaires (Mendy, Savanier), le MHSC se reconstruit sans aucune certitude. Reste à savoir si le public de la Mosson saura se contenter de ces profils très modestes pour les mois à venir. Montpellier qui n'a pas atteint les barrages la saison dernière, pourra-t-il tout de même faire mieux ? Réponse au cours de cette saison 2026/2027.