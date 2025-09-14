Ce samedi soir, l'ASSE affrontait Clermont au Stade Gabriel-Montpied. Les Verts voulaient réagir après le match nul d'il y a deux semaines contre Grenoble (1-1). Et c'est ce qu'ils ont su faire en retournant une rencontre pourtant mal embarquée (victoire 1-2).

Une passe décisive et un but de Lucas Stassin dans le premier quart d'heure du second acte ont en effet permis aux Stéphanois de l'emporter. L'attaquant belge a réalisé une entrée remarquée mais n'est pas le seul joueur qui a convaincu hier. Augustuine Boakye s'est également montré à son avantage, tout comme Mickaël Nadé, toujours solide aux côtés d'un Chico Lamba lui aussi rassurant.

Nadé : « La première mi-temps a été difficile techniquement pour nous »

En zone mixte à l'issue de la rencontre, c'est Mickaël Nadé qui s'est présenté au micro de la radio locale Ici Saint-Etienne Loire : « C'était un match compliqué dans l'ensemble mais on a réussi à gagner. Je pense que c'est le plus important. (…) On a fait rentrer des joueurs frais, qui avaient l'envie. C'est ce qui nous a sourit aujourd'hui, on est très content de notre banc et surtout de ce que Stassin a montré. Même les autres entrants ont bien aidé. (…) Stassin, le joueur qui a fait la différence ? Non, il y a aussi Igor (Miladinovic) ou encore Joshua (Duffus). Mais je le mets en avant car il a marqué. (…)

À la mi-temps, le coach nous a dit de calmer. La première mi-temps a été difficile techniquement pour nous donc il nous a dit de calmer, de prendre notre temps. Et je pense qu'il avait raison. (…) Dans l'ensemble, ça n'a pas été facile face à une belle équipe de Clermont. On savait que ça allait être compliqué même si on ne savait pas le degré. Mais en tout cas le plus important, je pense que c'est les trois points. »