L'ASSE jouait contre Clermont ce samedi à 20h. Dans la difficulté, les joueurs d'Eirik Horneland l'ont emporté 2-1 grâce à des buts de Boakye et Stassin. Voici les tops et flops stéphanois de cette cinquième journée de ligue 2.

Laders avant le coup d’envoi de cette 5ème journée, les Verts avaient l’ambition de conserver cette place. Car le Red Star et Troyes sont devants avant l’entame du match. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Stéphanois commencent mal la rencontre !

Une première mi-temps pauvre en occasions

À la 2ᵉ minute, Camblan butte sur un Larsonneur impérial. Dans la foulée, les Verts réagissent. João Ferreira, arme du gauche en vain.

À la 20ᵉ minute de jeu, c’est Boakye qui s’essaie, mais le gardien adverse s’interpose. C’est finalement, juste avant la pause, sur une percée de Camblan, que les Clermontois vont prendre l’avantage. Ce dernier déclenche une belle frappe qui termine au fond des filets. 1-0 pour le CF63. 1-0, c'est le score à la pause.

Une belle réaction en deuxième

Horneland effectue deux changements à la pause : Miladinovic et Stassin remplacent Gadegbeku et Old. Et l’ASSE revient avec de meilleures intentions lors du deuxième acte. Sur une récupération de Cardona, Jaber trouve Stassin, qui décale Boakye. Le Ghanéen marque du pied droit. 1-1 à la 51ᵉ.

Saint-Étienne pousse. Cardona sert Jaber à l’entrée de la surface : le milieu, arme une frappe surpuissante, mais Guivarch, répond présent.

Quelques instants plus tard, Cardona est trouvé côté droit, centre pour Stassin qui conclut. 2-1 pour l’ASSE à la 62ᵉ minute de jeu.

Les Clermontois tentent de réagir, mais rien n’y fait. Les Verts s’imposent et reprennent leur fauteuil de leader avec 11 points !

Les Tops de l‘ASSE

Les entrants

Ils auront clairement changé le visage des Verts en seconde période. Miladinovic au milieu de terrain a récupéré bon nombre de ballons et Stassin lui a su être décisif. 1 but et 1 passe décisive ! Ce qui va lui faire du bien pour la suite de la saison.

Augustine Boakye

Le Ghanéen a été en grande forme sur cette cinquième journée. C’est souvent lui qui créait du danger dans le camp adverse et c’est finalement mérité de le voir marquer un but ce samedi soir. Il a permis aux siens d’égaliser et d’y croire de nouveau.

La deuxième mi-temps et l'invincibilité

Elle aura été largement supérieure à la première. Dans les intentions et dans le niveau de jeu de manière générale, les Stéphanois auront su inverser le match et décrocher un troisième succès cette saison. L’ASSE reste invaincue !

Les flops de l’ASSE

João Ferreira

Le latéral portugais aura été en grande difficulté en Auvergne. Dans les deux secteurs de jeu, le stéphanois n'était pas à son niveau habituel. Une rencontre à oublier pour lui !

Ben Old

L’attaquant des Verts avait une bonne opportunité de rabattre les cartes dans le secteur offensif stéphanois face aux différentes absences. Mais Ben Old n’a pas convaincu, il est même sorti à la pause !

La première mi-temps

Les hommes du Forez ont eu du mal à se mettre dans le match. 45 premières minutes compliquées durant lesquelles les Verts ont été menés 1-0. Mais heureusement, ils ont renversé la vapeur ! Prochain rendez-vous au Chaudron samedi prochain à 20 h contre Reims !

Quentin Verchère