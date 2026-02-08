L'ASSE est venue à bout de Montpellier hier soir (1-0) et se replace dans la course à la montée. Si Julien Le Cardinal s'est notamment distingué par sa solidité et son but, un autre ancien brestois s'est montré. En difficulté ces dernières semaines, Irvin Cardona s'est montré très en jambes contre les Héraultais.

L'attaquant stéphanois est d'abord revenu sur la première de Julien Le Cardinal sous le maillot stéphanois : "Il fait énormément de bien. Je suis content pour lui parce qu’il vient d’arriver. Pour son premier match, il marque. C’est une délivrance car depuis 3 week-ends on nous faisait entre guillemets un cadeau vu les résultats dans le haut de tableau. On a loupé le coche deux fois donc il fallait faire cette victoire ce soir pour recoller."

Malade cette semaine, Cardona a apporté à l'ASSE

Avant de revenir plus en détails sur la rencontre au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "C’était le principal de gagner ce match. On a un nouveau coach, des nouvelles idées, il fallait les mettre en place. On encaisse pas but, on arrive à marquer et à gagner donc c’est ce qui compte plus aujourd’hui. (…) Pour être honnête, j’ai été malade cette semaine. J’ai dû bien me reposer car c’est vrai que j’avais des jambes. L’équipe était soudée on a bien défendu ensemble. On allait tous dans la même direction. C’est ce qu’il faut pour gagner des matchs et avancer. Peut-être que dans notre façon d’appréhender et de faire les choses c’était différent. On a mis des choses différentes en place. Cela nous a réussi ce soir donc il faut continuer. (…) La situation n’est pas similaire à celle d’il y a 2 ans. Là, il reste 12 matchs et on est en haut du classement. On était onzième avec 14 points de retard quand j’arrive il y’a deux ans je crois. Donc c’est pas la même chose, on est toujours dans la course, concernés. Il n’y a pas vraiment d’alerte même si on doit faire beaucoup mieux, c’est sûr."