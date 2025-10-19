L’ASSE accueillait Le Mans FC, ce samedi soir lors de la 10ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts se sont inclinés sur le score de 2-3. Eirik Horneland est revenu sur la rencontre en conférence de presse au micro d'Ici Saint-Etienne Loire.

Eirik Horneland : « C’est un sentiment difficile pour nous. C’est la deuxième fois de suite que l’on perd à domicile. Vu nos ambitions, c’est difficile. La défaite est une chose, la manière de jouer en est une autre. Sur nos derniers matchs, on ne joue pas de manière assez collective. À mes yeux on ne construit pas d’attaques assez collectives, avec assez de coordination. On est tombé dans un match avec beaucoup de pertes de balles, c’était assez hâché. C’est à nous de corriger ça. (…) Je pense qu’on a eu des moments clés, par Davitashvili deux fois notamment. On est passé à côté, et ensuite Le Mans a marqué. Puis on s’est mis la pression seuls et on a mal géré la rencontre. Durant la deuxième période, le tir d’Igor Miladinovic tape le poteau et derrière Le Mans marque à nouveau. Le scénario s’est répété, on a jamais su prendre le match par le bon bout. (…)

Horneland : « Quand on voit le résultat, ça fait un peu mal »

Pourquoi deux défaites à domicile ? C’est une question que je me pose aussi. Ce stade a besoin d’un bon football, ne demande qu’à vibrer en lui donnant de bonnes actions. Ça fait deux fois de suite à domicile et c’est bien trop. On sortait d’un match contre Montpellier où l’on avait accumulé de la confiance. On revenait ici avec l’idée de continuer. Donc quand on voit le résultat de ce soir, ça fait un peu mal. On n’a pas pris le contrôle du match dans son ensemble. Le Mans a su utiliser les bonnes armes pour nous mettre en difficulté. C’est à nous de travailler encore un peu plus. (…) Tout le monde doit se remettre en question, à commencer par moi. Les joueurs aussi doivent le faire. Quand on sort de ce genre de défaites, on doit analyser et voir d’où vient le problème. (…)

Le début de saison ? Pas parfait du tout. On est solide à l’extérieur. Mais à domicile ce n’est pas assez par rapport aux ambitions que l’on a. On arrive à voir par moments des actions collectives bien construites, mais on manque de consistance. C’est cette recherche de continuité qui nous anime. (…) L’arbitre ? Je n’ai pas eu l’occasion de discuter avec lui à la fin. Je lui ai simplement serré la main, ce qui est normal pour moi. Mais j’aimerais voir plus de jeu, moins de situations arrêtées. C’est ennuyeux de regarder ce genre de matchs. J’aimerais voir plus d’actions de jeu se développer sur le terrain. Mais avant de parler de l’arbitre, il faut d’abord regarder notre performance. C’est de notre faute surtout si on n’a pas réussi à développer ces actions. (…)

Horneland : « Duffus aurait peut-être pu jouer davantage »

Duffus ? C’est difficile. Duffus est un attaquant, Stassin est un attaquant aussi. Ce dernier a fait ses preuves. Quand on a besoin de marquer des buts, c’est difficile de faire sans lui. Après Joshua (Duffus) est en plein développement, il travaille beaucoup. Il aurait peut-être pu jouer davantage mais c’est difficile d’arriver à donner du temps de jeu à tout le monde. Je comprends que la question se pose. Mais lorsque l’on aura réussi à mettre un attaquant totalement en confiance, on essayera avec un deuxième. »