Après leur élimination cruelle face au Maroc (1-1, 4-5 aux tab), les Bleuets de Bernard Diomède ont disputé le match pour la troisième place du Mondial U20 contre la Colombie. Une ultime rencontre pour conclure une épopée inaboutie, mais enrichissante au Chili.

L’équipe de France U20 a vécu une Coupe du monde riche en émotions. Après un début de compétition difficile, les hommes de Bernard Diomède avaient su redresser la barre, éliminant successivement le Japon (1-0, a.p.) puis la Norvège (2-1), avant de s’incliner avec les honneurs face au Maroc (1-1, 5-4 t.a.b.) en demi-finale.

Face aux Marocains, les Bleuets ont tout donné. Menés à la pause, ils ont su réagir par Lucas Michal, avant de résister héroïquement durant la prolongation malgré l’expulsion de Rabby Nzingoula.

Entré en fin de match, Djylian N’Guessan, l’attaquant stéphanois de 17 ans, a frôlé le but de la qualification à la 120e minute, avant de connaître la malchance de manquer son tir au but décisif.

Malgré cette défaite, les jeunes Français ont quitté le terrain la tête haute, conscients d’avoir offert une demi-finale de qualité face à un adversaire supérieur sur le papier.

Une dernière bataille face à la Colombie

Trois jours plus tard, les Bleuets ont foulé la pelouse de Santiago pour affronter la Colombie, battue par l’Argentine (0-1) en demi-finale.

Ce match pour la troisième place, disputé ce samedi, marquait la fin de cette coupe du monde pour les Bleuets.

L’équipe de Bernard Diomède abordait cette rencontre avec l’envie de boucler son aventure sur une note positive, malgré la fatigue et la déception accumulée.

Pour N’Guessan et ses coéquipiers, cette dernière sortie représentait aussi une occasion de confirmer les progrès réalisés au fil du tournoi et de décrocher une médaille symbolique.

Résumé de France – Colombie

Titulaire, Djylian N'guessan a disputé une heure de jeu avant de céder sa place. Les bleus ont concédé un but après seulement deux minutes de jeu. Un but qui les prive de leur place sur la petite marche du podium de ce mondial U20. La fin de l'aventure est donc actée et les joueurs retrouveront leurs clubs respectifs en début de semaine prochaine.