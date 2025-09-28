L’AS Saint-Etienne (ASSE) accueillait les bretons de l’EAG ce samedi soir pour le compte de la 8ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts se sont inclinés 2-3. Après la rencontre, Lucas Stassin s’est présenté. Des propos recueillis au micro du club, puis par Le Progrès

L’ASSE, prudente en début de match, a concédé l’ouverture du score face à Guingamp par l'intermédiaire d'Hémia avant d’égaliser par Boakye juste avant la mi-temps (1-1 à la pause). Les Bretons ont repris l’avantage grâce à Nlandu puis creusé l’écart par Ahilé (1-3), sa célébration provocatrice devant le kop nord a déclenché une échauffourée et l’expulsion de Maxime Bernauer. Réduits à dix, les Stéphanois ont sauvé l’honneur de la tête par Mickaël Nadé dans le temps additionnel, mais se sont inclinés 3-2 à domicile. La première défaite de la saison pour les protégés d'Eirik Horneland.

Lucas Stassin (joueur de l’ASSE) : « Je pense qu’on ne peut en vouloir qu’à nous-mêmes. Nous avons fait une mauvaise prestation. Toute l’équipe doit mieux faire, et j’espère que nous allons apprendre de ce match pour la suite. Oui, il y a peut-être un peu de fatigue, mais c’est le cas pour les deux équipes. On voyait qu’eux avaient des jambes et de l’énergie, donc on ne peut pas utiliser ça comme excuse ! »

Lucas Stassin (joueur de l’ASSE) : « Je pense que c’est dans la mentalité et dans l’entame de match que nous devons faire beaucoup mieux ! J’espère que nous prendrons ce match comme exemple et que nous rebondirons dès le début de la semaine prochaine avec une bonne mentalité pour aller à Montpellier. Le coach nous a dit que nous avions fait une mauvaise prestation, mais que nous devions nous en servir pour la suite. Après, c’est notre première défaite, ce n’est pas comme si nous enchaînions les mauvais matchs, mais il faut faire mieux. »

Lucas Stassin au micro du Progrès : "C'est une mauvaise prestation de notre part. On doit apprendre et réagir vite. Il y avait un manque d'envie, du déchet technique... Est-ce que ça s'explique par la fatigue, l'enchainement des trois matchs ? Peut-être qu'il y avait un excès de confiance avec cette série. St on veut monter, on sait qu'il y aura parfois des périodes difficiles, il faut apprendre car beaucoup de joueurs ne con naissent pas ce championnat, dont moi. Il faut quand même dire que Guingamp a aussi fait une bonne performance. On ne peut pas gagner tous les matchs. C'était tendu, je ne sais pas à quoi c'est di. Je peux comprendre leur joie, mais ils ont peut-être un peu exagéré. Après c'est à nous de mieux réagir."