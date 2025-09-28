L'ASSE recevait l'EA Guingamp hier soir au Stade Geoffroy-Guichard. Les Verts espéraient faire un carton plein (9 points sur 9) dans cette semaine à trois matchs. Les visiteurs ont toutefois raflé la mise en s'imposant (2-3). Une performance qui a évidemment agacé Eirik Horneland.

Face à la plus mauvaise défense de Ligue 2, les Stéphanois pouvaient imaginer faire parler leur talent devant. Cela n'a cependant pas été le cas. En ne se procurant aucune occasion franche avant la 74ème minute de jeu et une frappe de Stassin, l'ASSE a rendu une copie offensive extrêmement pauvre. Insuffisant pour espérer une victoire.

Horneland : « On n'a pas été au niveau »

Après la rencontre, Eirik Horneland s'est exprimé au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « Oui, en effet, je pense que c’est certainement notre plus mauvaise prestation cette saison et je ne l’ai pas vu venir. Sur la séance d’entraînement d’hier, j’ai senti que les joueurs étaient prêts à remettre ce qu’ils avaient mis contre Reims et à Amiens. mais en rentrant sur le terrain je ne sais pas ce qu’il s’est passé. En tout cas j’ai vu qu’on n’était pas prêt. On a commencé la rencontre avec pas assez d’envie, pas assez d’envie de prendre l’initiative. On a eu l’impression que l’on pouvait faire comme si le match allait basculer en notre faveur sans faire vraiment d’efforts mais ce n’était pas du tout ce qu’il fallait faire. Il faut attendre beaucoup plus de l’équipe de Saint-Étienne à domicile. Ce qu’on attend de notre équipe c’est de montrer un meilleur football, une meilleure attitude, beaucoup plus de travail. On n’a pas été au niveau ni individuellement, ni collectivement. C’est une leçon pour la suite. (…)

Notre première période a été plutôt pauvre. J’ai pensé qu’après l’égalisation on allait reprendre un peu les commandes. Sur l’action, Max’ (Bernauer) prend une belle initiative. J’ai cru que ça allait nous remettre sur les bons rails. Mais quand la 2ème période a commencé, j’ai vu qu’on était reparti sur le même tempo, trop faible. Il faut aussi tirer un coup de chapeau à Guingamp. Dans ce champ tous les matchs sont difficiles. Il faut respecter le jeu, être humbles et repartir au travail. (…)

Mon travail c’est d’amener les joueurs à leur meilleur niveau, l’équipe à son meilleur potentiel. Aujourd’hui je trouve qu’on a été trop peu dynamique, on n’a pas été dans le rythme. On a été trop attentiste, trop calme. (…)

« Trouver de la continuité dans les compositions » : l'entraîneur de l'ASSE s'exprime sur son coaching

Un manque d’humilité ? Je ne sais pas. En tout cas ce que j’ai vu c’est qu’on a mal commencé notre rencontre. On n’a pas eu assez de situations. Cette semaine m’avait pourtant mis en confiance au vu de ce que j’avais vu sur les deux matchs et aux entraînements. (…)

Une trop grande nervosité ? Je ne sais pas s’il s’agit de ça ou d’un manque de concentration. On a fait un début de saison correct. On a vu des beaux moments de football, même si on ne l’a pas encore montré sur 90 minutes. Donc j’espère que les joueurs n’étaient pas nerveux. Ils n’ont aucune raison de l’être. Ils doivent juste aller sur le terrain et montrer leur talent. Quand cette équipe est bien rodée, on sent une énergie collective qui se dégage. Aujourd’hui on a manqué de cette énergie. (…)

Un manque de rotation ? Mon idée principale c’est toujours de trouver de la continuité dans les compositions. Sur la séance d’hier, les joueurs me paraissaient frais. On a donc reconduit le même onze, sauf Igor (Miladinovic) qui avait beaucoup joué sur les deux derniers matchs. Je ne saurais pas dire si on aurait dû faire plus tourner, mais mon objectif est aussi de trouver de la continuité et des automatismes entre les joueurs. Et malheureusement j’ai vu aujourd'hui que certains joueurs n’étaient pas assez prêts pour cette rencontre. »

Crédit photo : asse.fr