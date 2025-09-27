L'ASSE affrontait l'En Avant Guingamp ce samedi à 20h. Pour l'occasion, les Verts ont concédé leur première défaite de la saison (2-3). Voici les buts stéphanois de cette rencontre.

L’ASSE a entamé son match avec prudence, laissant Guingamp prendre confiance. Dès les premières minutes, Stassin s’est signalé dans la surface mais a perdu le ballon, offrant une bouffée d’air aux visiteurs. Hatchi a immédiatement répliqué d’une frappe contrée par Nadé. Peu après, Stassin, bien lancé par Annan, a failli ouvrir le score mais Gomis a sauvé les siens d’un tacle décisif.

Saint-Étienne a ensuite tenté d’emballer la rencontre. Mahmoud Jaber a déclenché une lourde frappe des 20 mètres, déviée par Stassin au-dessus. Mais c’est Guingamp qui a ouvert le score. Sur une action initiée par Mafouta, Hemia a vu sa première tentative repoussée par Larsonneur avant de profiter d’un contre favorable pour marquer malgré trois défenseurs autour de lui (0-1).

L'ASSE s'incline pour la première fois de la saison

La tension est montée après une altercation entre Nadé et Hatchi, mais les Verts ont réagi juste avant la pause. Sur un corner joué court, Bernauer a trouvé Boakye, dont la frappe déviée a trompé Bartouche. Le Chaudron pouvait souffler : 1-1 à la mi-temps.

Boakye pour permettre aux Verts de revenir à hauteur de l'EAG ! (1-1) pic.twitter.com/i8kEhm9WzL — Alex (@Alex_InDaHouse2) September 27, 2025

Au retour des vestiaires, les Bretons ont repris l’avantage. À la 67e, Nlandu, opportuniste, a repris du pied droit un ballon repoussé par Larsonneur pour signer le 1-2. Dumont a alors lancé plusieurs atouts offensifs, mais l’ASSE a manqué de réalisme. Stassin, bien servi côté droit, a buté sur un Bartouche impeccable.

Le tournant est survenu à la 79e minute avec le troisième but guingampais signé Ahilé. Sa célébration devant le kop stéphanois a déclenché une échauffourée : Larsonneur a réagi vivement et Bernauer, emporté par ses nerfs, a été expulsé pour un geste violent. Réduits à dix, les Verts semblaient condamnés.

Pourtant, dans les arrêts de jeu, Nadé a redonné un peu d’espoir en reprenant de la tête un coup franc de Tardieu. Insuffisant toutefois pour renverser la situation. Le coup de sifflet final a entériné une défaite 3-2, frustrante et lourde de regrets pour les Stéphanois, battus dans leur Chaudron par une équipe guingampaise plus réaliste.