Bousculée par Guingamp (2-3), l’AS Saint-Étienne a perdu la première place de Ligue 2 au profit de Troyes ce samedi soir. Après 8 journées, les Verts (17 points) pointent au 2e rang derrière l’ESTAC (19 points).

Après un début de saison convaincant, l’AS Saint-Étienne a connu un sérieux coup d’arrêt ce week-end face à Guingamp. Devant son public, les Verts se sont inclinés 2-3 dans un match riche en rebondissements. Cette défaite, la deuxième de la saison, a fait perdre aux hommes d’Eirik Horneland leur fauteuil de leader. Avec 17 points en 8 rencontres (5 victoires, 2 nuls, 1 défaite), les Stéphanois restent néanmoins solidement installés dans le haut du tableau, à seulement deux unités de Troyes.

Troyes prend les commandes de la Ligue 2

Vainqueur solide lors de cette 8e journée, Troyes profite du faux pas des Verts pour s’installer seul en tête du championnat avec 19 points. Avec 6 victoires en 8 matchs, l’ESTAC affiche une régularité impressionnante et possède désormais la meilleure attaque (17 buts marqués). Derrière, Pau surprend en s’accrochant au podium, également avec 17 points mais une différence de buts légèrement inférieure à celle de l’ASSE (+6 contre +7). Reims complète le top 4 avec 14 points.

Une lutte serrée pour la montée

Derrière ce trio de tête, plusieurs équipes restent en embuscade. Red Star (13 pts) pourrait remonter à hauteur de Reims en cas de victoire lundi face à Boulogne-sur-Mer, tandis que Guingamp (13 pts) confirme sa montée en puissance avec un succès de prestige dans le Forez. Plus bas dans le classement, Nancy, Montpellier et Rodez (11 pts) restent à l’affût pour recoller au wagon de tête. À l’inverse, Bastia ferme la marche avec seulement 3 points et déjà 5 défaites.

La Ligue 2 s’annonce donc plus indécise que jamais. Si l’ASSE n’est plus leader, les Verts restent plus que jamais candidats à la montée. Le choc à venir face à Troyes pourrait déjà peser lourd dans la course à l’élite.

Le classement après la 8e journée

Pos. Équipe Pts J G N P BP BC Diff 1 Troyes 19 8 6 1 1 17 7 +10 2 Saint-Étienne 17 8 5 2 1 17 10 +7 3 Pau 17 8 5 2 1 13 7 +6 4 Reims 14 8 4 2 2 12 9 +3 5 Red Star* 13 7 4 1 2 12 7 +5 6 Guingamp 13 8 4 1 3 14 17 -3 7 Montpellier 11 8 3 2 3 8 8 0 8 Nancy 11 8 3 2 3 8 9 -1 9 Rodez 11 8 3 2 3 7 10 -3 10 Clermont 10 8 2 4 2 8 10 -2 11 Dunkerque 9 8 3 0 5 16 14 +2 12 Amiens 9 8 2 3 3 11 12 -1 13 Le Mans 9 8 2 3 3 9 10 -1 14 Annecy 8 8 2 2 4 9 12 -3 15 Laval 7 8 1 4 3 11 15 -4 16 Grenoble 6 8 1 3 4 10 14 -4 17 Boulogne-sur-Mer 6 7 2 0 5 10 19 -9 18 Bastia 3 8 0 3 5 4 11 -7

*Red Star doit encore jouer son match de la 8e journée face à Boulogne-sur-Mer.