L'ASSE a repris l'avantage sur Le Mans hier soir en disposant du FC Annecy (4-0). Les Verts sont confortablement installés à la deuxième place et ne perdent pas de vue l'objectif Ligue 1. Brice Maubleu, excellent sur ses deux sorties, s'est arrêté en zone mixte hier soir.

Brice Maubleu au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "Un match référence ? Oui, clairement. Quasiment pas une frappe cadrée de l'adversaire aujourd'hui. On a marqué des buts, on aurait même pu en marquer encore plus sur la première mi-temps. On va dire aussi qu'on a lavé l'affront du match aller où on en avait pris quatre. Si tous nos matchs sont comme ça jusqu'à la fin de saison, on signe hein."

Brice Maubleu (ASSE) heureux à l'issue de cette victoire et de son intérim réussi

"Ca fait plaisir quand on est gardien de pas prendre de but. L'équipe a fait le job aussi pour que j'en prenne pas. Durant la mi-temps on s'était dit de continuer à jouer, mais surtout de ne pas prendre but, ça a été fait. Donc bravo surtout à l'équipe qui a fait le match parfait. (...)

En première mi-temps je crois qu'il n'y a même pas eu un tir cadré. On était très solide, c'était plus facile aussi pour ressortir le ballon à trois derrière. C'était bien de jouer comme ça, ça a payé. 3-0 à la mi-temps en n'ayant pas travaillé, c'est du bonus. Après on se dit toujours qu'il y aura peut-être une occasion, et qu'il faudra l'arrêter. Mais elle n'est pas arrivée et c'est tant mieux. (...)

On a bossé ce système cette semaine, il fallait s'adapter à Annecy aussi qui a un style de jeu particulier. Séance mercredi, on a bossé hier, sans plus non plus mais ça a bien marché. On a aussi des joueurs qui savent s'adapter. Pour ressortir les ballons c'était plus simple. C'est une équipe qui vient beaucoup presser donc avoir un central en plus c'était bien. Avec nos latéraux plus haut aussi on avait plus d'espaces sur les côtés. On avait beaucoup d'espaces dans la profondeur. (...)

Ce que je retiens de mon intérim ? Bah aujourd'hui la victoire. Et sinon, content oui. L'objectif c'était de pas prendre de buts et de prendre des points. Tant mieux, ça fait du bien de jouer. (...)

Le Mans était revenu à égalité. On leur reprend trois points ce soir mais on fait aussi une bonne opération au niveau du goal-average."