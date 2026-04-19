L'ASSE a raté le coche hier soir en s'inclinant face à Bastia (2-0). Cette défaite est la première sous l'ère Philippe Montanier et permet au Mans de revenir à égalité de points avec les Verts. Le coach stéphanois s'est exprimé sur la rencontre en conférence de presse.

Philippe Montanier au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "C'est une déception. Une déception parce que chaque point est précieux et qu'on n'a pas réussi à imposer notre jeu ce soir. On démarre en prenant un but fulgurant dès les premières secondes mais ça arrive, il y a tout le temps de revenir. Mais au niveau individuel, collectif, de la détermination, on était en dessous de nos standards. Et quand on est comme ça, c'est difficile de gagner. (...)

Il n'y a pas de manque d'envie mais une détermination plus grande chez l'adversaire. Eux doivent se sauver, nous on doit monter. Donc on doit avoir au moins la même détermination. Le problème c'est qu'à ce niveau là on a été en dessous de notre adversaire. Et la détermination ça reste un paramètre important."

"En deuxième mi-temps, leur gardien fait un arrêt...", souligne l'entraîneur de l'ASSE

"On a essayé plusieurs formules. Mais c'était l'ensemble de l'équipe. Face à un bloc comme ça il aurait fallu être un peu plus justes techniquement, mettre plus de rythme, rentrer dans la surface. En deuxième mi-temps leur gardien fait un arrêt je crois, donc on peut pas espérer grand chose quand on est déjà mené. (...)

Il y'a d'autres échéances, on doit digérer ça. Notre prestation est très décevante compte tenu de notre objectif. Mais dans le football, la vérité sort du terrain et aujourd'hui on ne méritait pas mieux. (...)

On sait que cette équipe (Bastia) est dernière mais ne mérite pas n'être dernière. D'ailleurs son niveau depuis janvier se situe à la 12-13ème place. Ce n'est pas arrangeant de prendre un but dès le début mais on a le temps de revenir. On a des occasions en première mi-temps. Mais sur la deuxième mi-temps on n'a rien eu. Et puis c'est la première fois depuis que je suis là que l'on concède deux buts. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué de faire un résultat. (...)

Ni le résultat ni la manière n'étaient là. On est forcément déçu, soucieux. Mais à chaque match sa vérité. Ce qui est embêtant c'est qu'à chaque fois on fait un match de grosse qualité puis on enchaîne par un match moyen, souvent à l'extérieur. Pour rester dans les deux premiers il faut de la consistance, et on ne l'a pas sur une série de matchs."

Crédit photo : asse.fr