L'ASSE n'est plus invaincue sous Philippe Montanier. Défaits par des Bastiais bien plus déterminés hier soir (2-0), les Verts vont vivre une fin de saison sous tension. Le Mans est à égalité et Troyes, leader, compte désormais quatre longueurs d'avance. Saint-Etienne a toutefois toujours son destin entre ses mains. Retour sur la rencontre face aux Corses avec les déclarations de Mickaël Nadé en zone mixte.

Le défenseur central stéphanois s'est exprimé au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "Les mots dans le vestiaire ? Les mots ça a été qu'on n'a pas fait assez ce soir. On a été surpris d'entrée avec un beau but de leur part. Et après, on n'a pas fait ce qu'il faut."

L'ASSE n'a plus le droit à l'erreur

"On savait et on a quand même été surpris. Il nous reste la semaine prochaine pour montrer ce qu'on vaut vraiment. Après ce qui est fait est fait. Il faut surtout vite se remettre la tête à l'endroit, il reste trois matchs. Trois matchs très importants et on va tout faire pour aller chercher notre objectif. (...)

Ils ont mis un vrai bloc bas. On pouvait rien faire. Mais on n'a pas assez mis les ingrédients et les entames c'est quelque chose qu'on doit gommer. On n'arrive pas à bien entamer à l'extérieur. Mais on va tout faire pour redresser ça. En ce moment, c'est un peu les montagnes russes. A la maison, on est extraordinaire. Et à l'extérieur, on est un peu timide. Mais voilà comme j'ai dit, il nous reste trois matchs. Et un seul à l'extérieur. Ca y est, on doit plus faire des erreurs comme ça. (...)

On sait qu'on est à égalité avec Le Mans désormais. On sait qu'on a grillé notre joker ce soir. A nous de faire preuve de maturité, et de tout gagner tout simplement."