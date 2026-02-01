Philippe Montanier est le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne. Le club a officialisé ce dimanche la nomination du technicien de 61 ans à la tête de l’équipe professionnelle masculine jusqu’à la fin de la saison, avec une année supplémentaire en option. Un choix fort, porté et assumé publiquement par Ivan Gazidis, président de l’ASSE, qui a tenu à expliquer les raisons de cette décision stratégique.

L’annonce marque un nouveau tournant dans la saison des Verts. Après plusieurs semaines d’incertitude, l’AS Saint-Étienne a tranché. Philippe Montanier s’inscrit désormais dans le projet stéphanois avec une mission claire : stabiliser le groupe et impulser une dynamique positive.

Le nouvel entraîneur a rencontré le groupe professionnel dès ce dimanche matin, accompagné de son adjoint Stéphane Lièvre. Une première prise de contact rapide, mais essentielle, avant une semaine décisive. Montanier sera officiellement présenté à la presse ce lundi 2 février à 10h30. En coulisses, le message envoyé par la direction est limpide : l’ASSE veut avancer malgré les turbulences.

Ivan Gazidis explique le choix Philippe Montanier

Ivan Gazidis n’a pas tardé à prendre la parole pour accompagner cette nomination. Le président de l’ASSE a tenu à mettre en lumière le profil du nouvel entraîneur, insistant sur la dimension internationale de son parcours. « Nous sommes ravis d’accueillir Philippe Montanier à l’AS Saint-Étienne », a déclaré le dirigeant, assumant pleinement ce choix. Pour Gazidis, Montanier est un entraîneur de calibre international, doté d’une expérience solide acquise dans plusieurs championnats et environnements culturels différents.

Ce point est central dans le discours présidentiel. L’ASSE ne voulait pas d’un pari ou d’un profil en devenir, mais d’un technicien capable de s’adapter rapidement à un contexte exigeant. La diversité du parcours de Montanier apparaît ainsi comme un atout majeur, notamment dans une période où le club cherche de la stabilité et des repères clairs. Ivan Gazidis évoque une expertise précieuse, construite au fil des saisons, et parfaitement en phase avec les besoins actuels du club.

L’humain au cœur du projet des Verts

Au-delà des compétences purement sportives, Ivan Gazidis a également insisté sur un aspect fondamental : les qualités humaines de Philippe Montanier. « Une expertise parfaitement complétée par des qualités humaines exceptionnelles », a souligné le président. Une phrase lourde de sens. Dans un vestiaire en quête de confiance et de sérénité, ce paramètre est déterminant. L’ASSE souhaite remettre l’humain au centre de son projet sportif, avec un entraîneur capable de fédérer et de créer un climat de travail sain.

Gazidis va même plus loin en affirmant que Montanier jouera « un rôle déterminant dans notre évolution ». Le message est clair : cette nomination s’inscrit dans une vision plus large que la seule fin de saison. Il s’agit de poser des bases, de structurer et d’accompagner un groupe qui doit retrouver une identité forte. Désormais, tous les regards se tournent vers le terrain. Les premiers choix de Philippe Montanier seront scrutés de près, tout comme son discours face aux médias. L’ASSE avance, avec une direction qui assume ses décisions.