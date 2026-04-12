L'ASSE affrontait l'USL Dunkerque hier soir au Stade Geoffroy-Guichard. Les Verts se sont imposés sur le score de 2-1 et réalisent une belle opération au classement, après le match nul du Mans contre Boulogne-sur-Mer (0-0) plutôt dans la journée. Mickaël Nadé s'est exprimé à l'issue du succès stéphanois. L'occasion de revenir sur la rencontre et sur la procédure de dissolution qui vise les groupes de supporters.

Mickaël Nadé (ASSE) au micro d'Ici Saint-Etienne Loire, en conférence de presse : "Tous les matchs qui arrivent vont être importants et faudra les gagner. C'est ce qu'on a fait ce soir, on est très content."

Nadé satisfait du match de l'ASSE et opposé à la dissolution

"Les changements d'animation ? Moi je m'adapte bien. Voilà, on est repassé à quatre ce soir et ça nous a souri. On ne se sent pas spécialement plus à l'aise dans un système ou dans un autre. Le coach a su trouver le bon dispositif aujourd'hui. (...)

C'était une belle équipe de Dunkerque aujourd'hui, mais on a su faire ce qu'on fait de mieux. On a marqué. Ils ont égalisé derrière mais on n'a rien lâché. Je pense que c'est un très bon match de notre part. Il y avait beaucoup d'intensité. Mais on a su rester solide ce soir. (...)

On a un bloc. Quand on revient en bloc, on sait qu'on est costaud. Le coach nous avait dit que si on arrivait plus à presser, on pouvait revenir en bloc. C'est ce qu'on a fait et à part le pénalty, ils ont rien eu. (...)

En Ligue 2, tous les matchs sont compliqués. Il n'y a pas de petites équipes. Mais on a su gagner et c'est le plus important. (...)

La banderole de soutien tendue par les joueurs aux supporters ? Ca m'a fait plaisir. C'est un message qu'il faut envoyer. Nous on est de tout cœur avec eux. On trouve que la dissolution n'est pas une solution."