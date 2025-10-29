L’ASSE recevait Pau, ce mardi soir à 20h30, lors de la 12ᵉ journée de Ligue 2. Eirik Horneland a livré sa réaction devant la presse suite à cette rencontre remportée haut la main par l'ASSE (6-0). Des propos retransmis par Ici Saint-Etienne Loire.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : « C'est une très bonne réponse après ce match face à Annecy. On a fait un très bon début de match, les joueurs ont été très appliqués dès le début et je les ai trouvés vraiment bien engagés sur le terrain. Ils se sont montrés à la hauteur de l'enjeu et on a réussi à construire de la confiance au fil de la rencontre. Je suis content de l'énergie, de l'attitude, et du fait qu'ils ont partagé les occasions. On a vu une équipe qui a joué de manière collective ce soir. »

« Évidemment, perdre 4-0 à Annecy et gagner 6-0 ce soir à la maison, c’est un grand écart entre deux matches. Et il y a de quoi être agacé par la différence de prestation. Il y a trop de variations, parfois même à l’intérieur d’un même match. C’est un vrai souci qu’on essaie de régler depuis le début de la saison. Mais on est aussi contents de constater que lorsqu’on met les bons ingrédients, cette équipe peut rivaliser avec les meilleures. Il faut rester engagé et concentré pour continuer à jouer avec cette énergie et cet enthousiasme. Ce sont ces valeurs-là qu’il faut afficher, car quand elles sont présentes, on est une très bonne équipe de football. »

Eirik Horneland : "Un collectif au rendez-vous"

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : « C’était une grosse semaine, avec trois matches. Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin ont en plus joué pendant la trêve internationale, donc ils ont enchaîné. On voulait de la fraîcheur, de l’énergie dès le départ, c’est pour ça qu’on a titularisé Joshua Duffus. On comptait sur lui pour être un leader dans ce secteur et on souhaitait aussi plus de verticalité avec Irvin Cardona, qui est très dangereux dans le dos de la défense. »

« On voulait vraiment attaquer l’espace ce soir. Ce trio d’attaque a été choisi dans cette optique. C’était important aussi de donner 45 minutes à Ben Old. Je suis très satisfait d’avoir pu associer plusieurs profils, et qu’ils aient tous montré le bon état d’esprit. »

« Quand je parlais d’envoyer un message fort, c’était avant tout pour l’ensemble du groupe. Je voulais que chacun amène ses qualités, même ceux qui étaient restés sur le banc lors des derniers matchs. Ce soir, on a vu que tout le monde pouvait apporter. Il faut maintenant réussir à rendre nos prestations plus régulières, éviter ces hauts et ces bas. Le plus important, c’était de montrer qu’on a un vrai collectif. Et si tout le monde travaille ensemble, on pourra atteindre nos objectifs. »

« Irvin Cardona et Joshua Duffus s’entraînent très bien. Ils marquent des points. Ce n’est pas parce qu’on avait aligné le trio Boakye - Davitashvili - Stassin depuis Reims qu’ils n’étaient pas au niveau. Ils bossent dur à l’entraînement, et ce soir, ils ont envoyé un signal fort. Même chose pour Maxime Bernauer et Aïmen Moueffek : ils ont été très importants pour nous, ils ont fait beaucoup de bien à l’équipe. »

« On a aussi changé quelques petites choses tactiques ce soir. L'équipe a été plus compacte, on a mieux contrôlé les lignes, et ça nous a réussi. On a eu le contrôle au cœur du jeu, et cette composition un peu plus équilibrée a bien fonctionné. Le plus important, c’est d’avoir un style de jeu proactif, en attaque comme en défense. Ce soir, on a joué de manière équilibrée. C’est une très bonne chose. »