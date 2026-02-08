Julien Le Cardinal (nouveau défenseur de l'ASSE) a vécu un baptême rêvé sous le maillot vert. Pour sa première apparition dans le Chaudron, le défenseur a offert la victoire à l’AS Saint-Étienne face à Montpellier (1-0), samedi soir. Une soirée marquante, autant sur le plan collectif que personnel, qui pourrait symboliser un tournant dans la saison stéphanoise.

L’ASSE avait besoin d’un match référence. Elle l’a peut-être trouvé. Devant un Geoffroy-Guichard incandescent, les Verts ont livré une prestation sérieuse et engagée. Pour Julien Le Cardinal, cette rencontre avait une saveur toute particulière. Le défenseur connaissait déjà le stade, mais dans la peau de l’adversaire. Cette fois, il a découvert l’autre côté. Celui qui fait vibrer. Celui qui transcende. L’ancien Brestois n’a pas caché son émotion face à une ambiance qu’il classe parmi les plus marquantes du football français.

Porter le maillot vert dans un tel contexte, avec une victoire au bout, a renforcé ce sentiment unique. Un moment fort, qu’il n’est pas près d’oublier. Cette victoire arrive aussi à un moment clé. L’ASSE lance un nouveau cycle et avait besoin d’un signal positif. Le succès contre Montpellier tombe à point nommé, d’autant plus que les résultats des concurrents directs ont également tourné en faveur des Stéphanois. Une bonne opération au classement, mais surtout un boost mental avant d’enchaîner.

Julien Le Cardinal ASSE : un but chargé d’émotions

Le scénario aurait difficilement pu être plus parfait. Julien Le Cardinal n’a pas seulement disputé son premier match avec l’ASSE, il en a été le héros. Son but a libéré tout un stade. Sur l’action, le défenseur a laissé exploser une énergie contenue depuis longtemps. Il faut dire que son retour sur les terrains après une longue période sans jouer a rendu l’instant encore plus intense. Il l’a reconnu. Il y avait de la joie, bien sûr, mais aussi beaucoup de rage. L’envie de prouver. L’envie de répondre présent.

L’envie de rendre ce qu’on lui a donné. Le Cardinal savait que tout ne serait pas parfait. Il ne le prétend pas. Mais il voulait livrer la meilleure copie possible. Mission presque accomplie. Solide défensivement, décisif offensivement, il a incarné l’état d’esprit attendu dans ce genre de rendez-vous. Ce premier match servira de base. Le travail continue. Le défenseur stéphanois l’a rappelé après la rencontre. Il faudra vite basculer sur le match suivant, corriger les détails et monter en puissance. Mais pour une première, difficile de rêver mieux. Marquer le but de la victoire dans le Chaudron, sous le maillot vert, pour son baptême… même lui en souriait encore après coup.