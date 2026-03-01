L'ASSE se déplaçait ce samedi à Pau pour y affronter une équipe revancharde qui avait encaissé un sévère 6-0 à l'aller. Les Verts ont été à la hauteur et se sont imposés 3-0. Voici les tops et flops de la rencontre.

Le match démarre idéalement pour Saint-Étienne. Dès la 3e minute, Cardona déborde côté droit et centre fort dans l’axe. Lucas Stassin surgit et coupe du pied droit. Noah Raveyre est battu. 1-0.

Pau tente de réagir et domine par séquences en première période. Les hommes de Philippe Montanier souffrent dans l’utilisation du ballon et dans la récupération des seconds ballons. Mais Larsonneur maintient l’avantage avec deux parades décisives, notamment devant Versini.

En seconde période, l’ASSE hausse le ton. À la 64e minute, Augustine Boakye sert parfaitement Stassin qui signe un doublé. Le break est fait. Dans le temps additionnel, Boakye délivre un centre millimétré pour Joshua Duffus qui clôt la marque. 3-0.

Les Verts prennent provisoirement la tête du championnat en attendant le match entre Troyes et Amiens.

Tops de l'ASSE

Lucas Stassin enfin libéré

Il l’attendait. Les supporters aussi.

Après 15 matchs sans marquer, Lucas Stassin a répondu présent. Un doublé plein de sang-froid, deux appels tranchants et une vraie présence dans la surface. Son premier but dès la 3e minute a lancé la rencontre. Son second, à la 64e, a assommé Pau.

Au-delà des statistiques, c’est la confiance retrouvée qui saute aux yeux. L’attaquant belge a joué juste, simple, efficace. Une prestation qui peut relancer sa fin de saison et peser lourd dans la course à la montée.

Augustine Boakye, le métronome offensif

Deux passes décisives. Et quelles passes.

Sur le deuxième but, il surprend tout le monde en servant Stassin alors que la frappe semblait évidente. Dans le temps additionnel, son centre millimétré pour Duffus est un modèle de précision.

Le Ghanéen a apporté créativité et justesse technique. Une performance de haut niveau dans un match capital.

Le clean sheet et une défense solide

La charnière Nade – Le Cardinal a livré un match plein. Solides dans les duels, concentrés dans les relances, ils ont su résister aux temps forts palois.

Mention spéciale également à Larsonneur. Le gardien stéphanois réalise deux arrêts déterminants. Sans lui, la physionomie aurait pu basculer. Il confirme son importance dans les moments clés.

Une opération comptable parfaite

Au classement, cette victoire compte double.

Les Verts prennent quatre points d’avance sur Reims, première équipe non directement promue en Ligue 1. Ils s’installent en tête du championnat au moins jusqu’à lundi soir, en attendant Troyes – Amiens.

Dans un sprint final serré, ce succès 3-0 envoie un message fort à la concurrence.

Flops : un milieu en difficulté avant la pause

Tout n’a pas été parfait.

La première période a révélé des failles au milieu de terrain. L’ASSE a eu du mal à conserver le ballon et à remporter les seconds ballons. Pau a imposé son rythme par séquences et a gêné les hommes de Philippe Montanier.

Le manque de maîtrise technique a empêché les Verts de poser le jeu. Heureusement, l’entrée d’Aïmen Moueffek à l’heure de jeu a rééquilibré l’ensemble. Plus d’impact, plus de projection, plus de justesse.

Une réaction bienvenue. Mais face à un adversaire plus clinique, cette première période aurait pu coûter cher.