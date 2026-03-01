Les Verts se sont imposés sur le score de 0-3 hier soir face au Pau FC, au Nouste Camp. Une victoire qui permet à l'ASSE de récupérer virtuellement la première place du championnat, en attendant le match de Troyes lundi soir (vs Amiens). Lucas Stassin s'est notamment illustré en inscrivant un joli doublé, venant valoriser ses prestations très intéressantes des dernières semaines.

Il n'avait plus marqué depuis le 23 septembre dernier et une victoire 0-1 à Amiens. L'attaquant belge a retrouvé le chemin des filets hier soir, permettant aux siens de prendre le large dans la rencontre. Un doublé qui vient récompenser les efforts effectués sur les derniers matchs, notamment depuis l'arrivée de Philippe Montanier.

Lucas Stassin en zone mixte à l'issue de la rencontre, au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "Ce soir, c'est de la joie forcément. On a les trois points, la série continue donc tout va bien. On savait que tout le monde attendait ce but mais comme j'avais dit, tant que l'équipe gagnait et que je faisais une bonne performance collective, j'étais content. Là j'ai réussi à marquer donc je suis content mais il faut surtout continuer à prendre les trois points."

Lucas Stassin veut "garder les pieds sur terre"

"On met rapidement le but et après on souffre en première mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, c'était un peu kif-kif. Larso' fait un très très bel arrêt à 0-1, ça change le match car derrière on fait 0-2. On arrive à tuer le match, cette fois-ci. On apprend peut-être aussi, pas de nos erreurs, mais de ce qu'on devait améliorer. (...)

On est content mais il faut pas oublier où on était il y a un mois. Il faut pas rester dans l'euphorie, surtout garder les pieds sur terre et rester dans une optique match par match, enchaîner les belles victoires je l'espère."