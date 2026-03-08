L’ASSE recevait le Red Star ce samedi à Geoffroy-Guichard pour le compte de la 26ᵉ journée de Ligue 2. Voici les tops et les flops côté stéphanois à l’issue de la rencontre.

Les Stéphanois qui restent sur quatre succès en autant de rencontres sous l’ère Montanier veulent réussir la passe de 5. Ils accueillent un concurrent à la montée, le Red Star. Et les Verts l’ont emporté 2-0 ! Convaincant dans le jeu et avec le plein de confiance avant la rencontre, le Chaudron accueille ses petits protégés dans une ambiance de feu.

Une première période terne

Durant les quarante-cinq premières minutes, les deux équipes se sont longtemps neutralisées. Le Red Star a légèrement dominé la possession. La seule véritable grosse occasion intervient à la 29ᵉ minute. Kevin Pedro trouve les gants de Gaëtan Poussin. Dans la foulée, Damien Durand, auteur d’un doublé à l'aller, a répondu mais sa tentative n’attrape pas le cadre. Score nul et vierge à la pause.

Au retour des vestiaires, l’ASSE a progressivement pris le dessus. Les hommes du Forez vont même lancer les débats. Servi dans le dos de la défense audonienne, Kevin Pedro frappe et ça fait mouche. Poteau rentrant. 1-0 pour Saint-Étienne. Les Verts relâchent pas leurs efforts et accélèrent. À dix minutes du terme, Zuriko Davitashvili combine avec Stassin. Le Belge conclut : 2-0 ! Le score ne bougera plus et le peuple vert respire et prend 3 points précieux !

Les tops de l’ASSE

Zuriko Davitashvili

Le Géorgien n’a pas été buteur ce samedi soir mais il a trouvé à deux reprises la passe parfaite pour l’un de ses coéquipiers. Deux passes décisives qui confirment la bonne forme actuelle de l’ancien Bordelais.

Lucas Stassin encore buteur

Le numéro 9 des Verts a une nouvelle fois marqué ce soir après son doublé la semaine dernière. Il est même sorti sous l’ovation du public en fin de rencontre. Cela fait du bien de retrouver Stassin en pleine forme sous le maillot vert.

Kevin Pedro

Le jeune latéral de l’ASSE réalise une première saison très correcte en Ligue 2. Il a même été buteur ce samedi soir d’une frappe imparable. Sur son côté droit, Pedro semble avoir des repères qui font de lui un homme clé du système Montanier.

L’ambiance

On ne le répétera jamais assez, mais Geoffroy-Guichard est sans aucun doute l’une des meilleures ambiances de l’hexagone. En tout cas incontestablement les joueurs sont poussés de la première à la dernière seconde. D’une seule et même voix ce week-end, le Chaudron a encore une fois résonné très fort.

Le clean sheet

Larsonneur a gardé sa cage inviolée contre le Red Star. Un clean sheet qui vient rassurer la défense verte et qui peut compter pour le goal average final !

Les flops de l’ASSE

La première période

Elle a été pauvre en occasion. Les Verts avaient du mal à se trouver et étaient en difficulté dans les duels. Heureusement ils ont rectifié le tir en seconde !

L’entrée de Moueffek

Le Marocain a eu du mal à se mettre au niveau de ses partenaires lors de son entrée. Du mal balle au pied, Moueffek a peu existé en 30 minutes de jeu. Cette performance vient refléter son manque de confiance actuel.