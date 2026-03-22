L'ASSE recevait le FC Annecy ce samedi à 20h. Voici les tops et flops de cette rencontre de haut de tableau.

Tenus en échec le week-end dernier à Grenoble, les Verts avaient à cœur de renouer avec les trois points. Opposés à Annecy ce samedi, les Stéphanois veulent également se venger du match aller perdu 4-0. Et quoi de mieux pour les Foréziens que de claquer ce même score dans le Chaudron ? Victoire 4-0. Voici les tops et flops du match.

Le kop sud fermé, seul le kop nord pourra animer Geoffroy-Guichard ce samedi soir. Après le succès de Troyes 5-1 plus tôt dans la journée, les hommes de Montanier se retrouvaient à 7 points de l’ESTAC avant le coup d’envoi. La victoire est donc obligatoire.

Une première parfaite de l'ASSE

Et tout commence de la meilleure des manières. Très vite les Verts prennent le jeu à leur compte et ouvrent le score. Sur un corner joué à deux, Zuriko Davitashvili dépose le ballon sur la tête de Kévin Pedro. 1-0.

Mais ils ne s’arrêtent pas là. Cinq minutes plus tard, Lucas Stassin sert parfaitement Irvin Cardona, qui n’a plus qu’à pousser au fond. L’ASSE mène et fait le break. 2-0.

À la 33ᵉ minute, Lucas Stassin y va de son but. Il pique le ballon devant Escales. 3-0. C’est aussi le score à la mi-temps.

Continuer sur leur lancée en deuxième

Annecy est plus compact, et les Verts lèvent le pied. L’ensemble mène à un rythme plus calme. Mais à la 62ᵉ minute, c’est au tour de Davitashvili de trouver la faille. Sur un centre de Stassin, Annecy a du mal à sortir le ballon et le Géorgien en profite. Il conclut d’une reprise de volée du gauche. 4-0.

Montanier va ensuite donner du temps de jeu à son banc. Il enchaîne à titre personnel un sixième succès depuis son arrivée en sept matchs. Un bilan stratosphérique pour lui !

Les tops de l’ASSE

Lucas Stassin

Appelé cette semaine avec la sélection belge, Stassin avait à cœur de confirmer le choix de Rudi Garcia. Et il l’a fait de la meilleure des manières. Le numéro 9 des Verts réalise un match plein avec un but et une passe décisive.

L’attaque stéphanoise

Mais Stassin n’a pas été le seul à rayonner ce samedi soir. Davitashvili et Cardona ont eux aussi régalé devant leur public. Tous deux auteurs d’un but et d'une passe décisive. L’attaque des Verts est en pleine bourre avec 50 réalisations au total depuis le début de la saison en Ligue 2. Personne ne fait mieux !

Le clean sheet

Cela fait quatre matchs désormais que l’ASSE n’encaisse plus de buts. Cela fait du bien car ils avaient de grandes difficultés dans ce secteur-là. Cela pèse d’autant plus dans la balance lorsqu’on sait l’importance du goal-average à l’approche de la fin de saison !

Le système mis en place par Montanier

Le tacticien décide d’innover avec une défense à cinq puis à trois lorsque les Verts avaient le ballon. Et cela lui a souri ce samedi soir car tout était parfait. Old et Appiah dans un rôle de piston ont répondu présent. Tout comme l’association Boakye Kanté au milieu. Les trois centraux, eux, ont bien géré leur match en concédant très peu d’occasions.

Les flops de l’ASSE

Les occasions ratées

Elles ont été nombreuses ce samedi soir, notamment en première période. Stassin a trouvé la barre, Davitashvili a raté un énorme face-à-face et Cardona également. Le score aurait pu être bien plus lourd avec deux buts de plus. Dommage lorsqu’on connaît l’importance de la différence de buts.

Le kop sud fermé

Il sera encore à huis clos pour le prochain match à domicile contre Dunkerque. Mais bonne nouvelle, il sera bien plein pour la venue de Troyes. Un match qui s’annonce électrique pour le titre de Ligue 2. En attendant, place à la trêve internationale !

Quentin Verchère