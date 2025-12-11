Comme nous l’annoncions ce lundi 8 décembre, Axel Dodote, jeune défenseur central et , a officiellement paraphé son premier contrat professionnel avec l'ASSE. Cette signature constitue une étape aussi naturelle qu’attendue pour l’un des talents les plus prometteurs issus du centre de formation stéphanois.

À seulement 18 ans, Dodote s’est imposé comme l’un des noms qui montent du côté de L’Étrat. Longtemps considéré comme un simple stagiaire, il a profité de la préparation 2025-2026 pour redistribuer les cartes. Ses participations en amical contre Carouge puis Troyes ont confirmé son potentiel. Le jeune défenseur a aussi eu l'opportunité d'être convoqué pour la rencontre à Troyes en Ligue 2, début novembre.

Issu de la génération 2007, Dodote n’a pas toujours évolué en défense centrale. Formé au départ comme milieu de terrain, il a été repositionné dans l’axe en 2023, un choix qui s’est révélé déterminant. Depuis cette transition, sa progression a été fulgurante : U17 Nationaux, U19, équipe réserve en N3, puis intégration au groupe professionnel. Ce parcours rappelle inévitablement celui d’un certain Wesley Fofana, tant par la trajectoire que par les qualités communes : explosivité, sens de l’anticipation, volume de jeu et lucidité dans les lectures défensives.

Détecté très tôt à Torcy puis passé par le pôle espoir de Reims, Dodote a rejoint l’ASSE en 2022. Ses performances lui valent désormais d’être régulièrement appelé en Équipe de France U18, où il cumule déjà sept sélections depuis juin.

Consciente de son potentiel et des intérêts extérieurs qu’un tel profil peut susciter, l’ASSE a choisi d’agir au bon moment. Lié jusqu’ici par un simple contrat stagiaire courant jusqu’en 2027, le joueur se trouvait dans une situation encore fragile. En lui offrant son premier contrat professionnel, le club sécurise ainsi un élément d’avenir et affirme sa volonté de s’appuyer sur ses jeunes talents.

Les premiers mots de Dodote en tant que joueur professionnel de l'ASSE

Axel Dodote : "Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel et d'avoir partagé ça avec ma famille. Je pense aussi à mon père qui doit être fier de moi là où il est. C'est un rêve quand on arrive au Centre de formation puis ça devient un objectif. Même si celui-ci est réalisé, il faut encore que je devienne un vrai professionnel. Pour ça, il faut s'imposer pour espérer jouer à Geoffroy-Guichard. Je l'ai déjà fait mais en amical et sans spectateurs, donc ça ne compte pas."

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "Axel est un défenseur central moderne, rapide, au potentiel athlétique très intéressant pour son âge. Il doit travailler sa régularité et sa fiabilité, tant recherchées par un entraîneur. Il est jeune, connaît son potentiel mais aussi ses défauts. Il faut désormais qu'on arrive à le développer, qu'il enchaîne les entraînements et les matches. C'est ce qu'il fait en ce moment, avec l'équipe réserve, l'équipe professionnelle et aussi l'équipe nationale. Il franchit les étapes mais il en reste encore beaucoup d'autres."