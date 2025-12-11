Comme annoncé par nos soins, ce lundi 8 décembre, le jeune défenseur central Axel Dodote, révélation de la préparation estivale avec le groupe professionnel de l’ASSE, a signé son premier contrat professionnel. Une étape logique et très attendue pour l’un des espoirs les plus prometteurs du centre de formation stéphanois.

Âgé de seulement 18 ans, Dodote s’est fait un nom au fil des derniers mois. D’abord simple stagiaire, il a su profiter de la préparation 2025-2026 pour bousculer la hiérarchie. Aligné en amical face à Carouge puis contre Troyes, où il a également connu son premier groupe en Ligue 2, le défenseur a impressionné par son sang-froid, sa capacité à s’imposer dans les duels et la propreté de ses relances. À L’Étrat comme à Geoffroy-Guichard, ses performances n’ont laissé personne indifférent.

Membre de la génération 2007, Dodote a été formé initialement comme milieu de terrain avant d’être repositionné en défense centrale en 2023. Un choix déterminant. Depuis ce repositionnement, le joueur a enchaîné les paliers à une vitesse remarquable : U17 Nationaux, U19, équipe réserve en National 3, puis groupe professionnel. Sa progression rapide rappelle celle d’un certain Wesley Fofana, avec lequel il partage plusieurs caractéristiques : explosivité, sens de l’anticipation, volume de jeu et vraie intelligence défensive.

Consciente de son potentiel et des convoitises possibles, l’ASSE agit au bon moment. Jusqu’ici lié par un simple contrat stagiaire courant jusqu’en 2027, le joueur n’avait pas encore signé de contrat pro, une situation fragile pour un talent de ce calibre. Le club a donc décidé de le sécuriser et de matérialiser sa confiance en lui. Dodote pourrait rapidement devenir une option crédible dans la rotation défensive et l’une des belles promesses du projet stéphanois.

Axel Dodote signe officiellement en pro avec l'ASSE

Le communiqué de l'ASSE : "Pensionnaire du Centre sportif Robert-Herbin depuis 2022, Axel Dodote a paraphé son premier contrat professionnel avec l’ASSE cette semaine, accompagné de Loïc Perrin, Directeur sportif, et Laurent Huard, Directeur du Centre de Formation. Âgé de 18 ans, et tout récemment convoqué dans le groupe professionnel pour le déplacement à Troyes en championnat, Axel Dodote est désormais un joueur professionnel. Le défenseur est lié à l’ASSE jusqu’en 2028."