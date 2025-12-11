L’ASSE retrouve le Chaudron pour clore sa phase aller de Ligue 2 ce week-end. Après une défaite à Dunkerque, les Verts doivent se relancer face au dernier du championnat. Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse afin d’évoquer le dernier match de son équipe à domicile lors de l’année 2025. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Sur cette rencontre, on aura les retours de Lucas Stassin et d'Augustine Boakye. Pour les autres joueurs blessés précédemment, la plupart reprendront au mois de janvier. Aïmen Mouefek, Juan Ferreira, Chico Lamba, Lassana Traoré, Djylian N'Guessan, Joshua Dufus, et Ebenezer Annan. Paul Eymard a pris un coup à l'entraînement. Et Irvin Cardona a été malade depuis le début de semaine, il a fait sa première séance avec nous.

Batubinsika finalement à la CAN

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Aujourd'Hui. Dylan Batubinsika partira pour le Congo pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Et Kevin Pedro s'est fait un peu mal lors de son match dimanche avec la réserve. Il s'est entraîné.On va faire le point avec lui comme pour Cardona, pour savoir si on pourra compter sur eux ce week-end face à Bastia.

Chico Lamba a eu un souci avec ses adducteurs. Il s'est fait opérer depuis. Il suit son programme de réathlétisation avec l'équipe médicale, avec Ilan pour les séances spécifiques. Ça se passe plutôt bien pour lui."

Des nouvelles rassurantes pour Annan

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Pour Ebenezer Annan, il a subi exactement la même blessure que contre Boulogne plus tôt dans la saison, mais sur l'autre cheville. Il a reçu un tacle qui a occasionné une torsion, la période d'absence sera moins longue que la première fois. Janvier arrivera vite, il reste seulement une semaine. Il n'y a rien de dramatique à ça.

La dernière fois, il avait dû évoluer avec des béquilles et une botte pendant une période assez longue. Aujourd'hui, il est déjà sur pied et il poursuit ses soins.

Joshua Duffus c'est un problème au niveau des ischios. Il avait déjà un peu mal sur la jambe gauche. Quand il est entré en jeu à Dunkerque, il a fait une grande extension avec sa jambe droite et c'est ce qui cause son forfait pour cette semaine et son retour au mois de janvier.

Aïmen Moueffek souffre de la cuisse. Il était destiné à jouer à la rencontre de la Coupe de France contre Ecotay et il a eu un souci à l'entraînement. Il est forfait depuis là. On va s'occuper de lui pour qu'il revienne parfaitement au moment de notre reprise.

L'ASSE doit s'adapter

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “La situation est loin d'être idéale, mais c'est la situation qui est actuelle. On doit gérer. Il est difficile d'avoir une analyse générale. Ce ne sont pas des blessures très propres à l'historique personnelle des joueurs. Et c'est quelque chose auquel on doit s'adapter. On a la chance d'avoir un effectif avec une profondeur assez satisfaisante.

Donc ces blessures ne doivent pas nous servir d'excuses. On doit arriver à construire pour créer les automatismes qu'on veut créer. Cependant, on se servira à chaque fois des joueurs qu'on a notre disposition."