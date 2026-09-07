Après un cinquième succès consécutif, l'ASSE a régalé le Chaudron ce samedi face à Montpellier. Comme chaque semaine, le club a publié une vidéo "inside" sur sa chaîne YouTube pour revivre cette victoire devant un public bouillonant. Les recrues se sont exprimées sur l'ambiance tandis que Florian Tardieu a reçu un cadeau après la rencontre.

Pour le grand retour des Kops à Geoffroy-Guichard, l’ASSE recevait Montpellier ce samedi soir à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 2. Face à un MHSC bien organisé, les Stéphanois ont dû patienter avant de prendre définitivement le dessus.

L'ASSE poursuit son sans faute

Les Verts ont rapidement pris possession du ballon, mais Montpellier s’est montré solide et dangereux dans les couloirs. Il a fallu attendre la 41e minute pour voir l’ASSE concrétiser sa domination. Áron Csongvai a parfaitement lancé Irvin Cardona, dont le centre en retrait a trouvé Maxime Bernauer. Le milieu stéphanois a alors décoché une magnifique reprise de volée du gauche, directement dans la lucarne.

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Alors que Saint-Étienne semblait devoir rejoindre les vestiaires avec cet avantage, Montpellier a égalisé dans le temps additionnel. Mukiele a trouvé Daylam Meddah devant le but, et le défenseur héraultais a remis les deux équipes à égalité de la tête (45e+5).

L’ASSE n’a toutefois pas douté longtemps. Cinq minutes après la reprise, Augustine Boakye a redonné l’avantage aux Verts d’une puissante frappe du gauche. Les Stéphanois ont ensuite continué à pousser avant de faire définitivement le break à la 71e minute. Joshua Duffus, entré quelques instants auparavant, a conclu une belle action collective d’une frappe puissante.

Montpellier a tenté de revenir en fin de rencontre, sans parvenir à inquiéter suffisamment les Verts. L’ASSE s’impose finalement 3-1 et poursuit son début de saison parfait avec cinq victoires en cinq journées. Avec 15 points au compteur, les hommes d’Ian Cathro restent solidement installés en tête de la Ligue 2.

Les recrues savourent l'ambiance, Le Cardinal ne veut pas s'enflammer et Tardieu honoré

Jakob Breum (joueur de l’ASSE) : “Ce que j’en pense (de l’ambiance) ? Je ne t’entends pas, donc forcément c’est bon. C’est une très belle ambiance. C’est génial de retrouver l’ensemble des supporters et de pouvoir leur offrir une victoire. C’est une belle soirée."

Sohaib Naïr (défenseur de l’ASSE) : "L’ambiance est incroyable. On entend rien quand on parle. C’est dur mais c’est incroyable."

Aron Csongvai (milieu des Verts) : “Wow. Les mots ne suffisent pas pour décrire cette expérience, de jouer dans ce contexte. Je suis vraiment heureux de prendre les trois points et de gagner de cette façon. C’est tout simplement incroyable. Il faut continuer comme ça et revivre ça au prochain match."

Thierno Ballo, autre recrue stéphanoise, a lui aussi été interrogé sur l’ambiance du public. Sa réaction ? Un simple « Wow », mais finalement bien assez évocateur. Tamar Svetlin lui a aussi été bref sur l'atmosphère du Chaudron : “Tout ce que j’ai à dire, c’est merci beaucoup pour votre soutien.”

Maxime Bernauer (auteur de son premier but en Vert) : “Ça fait trois semaines que je bosse les reprises de volées, il faut bien que j’en mette une quand même (rires). C’est beau, je suis content. Ça fait cinq, il faut aller chercher la sixième, c’est important. Ça fait du bien à tout le monde. C’était le bon soir, il faut qu’on continue comme ça.

Julien Le Cardinal (capitaine de l’ASSE) : “Fatigué ? Non, je suis en pleine forme. Ouais un petit peu fatigué. C’est une belle soirée, faut continuer. On va pas tomber dans l’euphorie, ça c’est sûr. Il faut profiter de cela, on fait un début de saison parfait niveau points donc c’est super. On va avoir deux jours off, et après il va falloir se remettre au travail. On va profiter et vite passer à autre chose.”

En fin de vidéo, Loïc Perrin ainsi que plusieurs joueurs de l’ASSE ont remis un joli cadeau à Florian Tardieu. Parti librement au MHSC, le milieu né à Istres a reçu un cadre composé de plusieurs images marquantes de ses saisons dans le Forez. Arrivé à l’été 2023, le joueur a vécu notamment une montée en Ligue 1 ainsi qu’un derby gagné à Geoffroy-Guichard.