L’ASSE poursuit son début de saison parfait en Ligue 2. Vainqueurs de Montpellier (3-1), les Verts comptent désormais 15 points sur 15. Derrière Saint-Étienne, la cinquième journée a également profité à Annecy, Metz et au Red Star. Tour d’horizon avant Nantes-Nancy, dernière rencontre de cette journée.

Cinq matchs et cinq victoires. L’AS Saint-Étienne n’a toujours pas laissé le moindre point en route. Avec 15 unités, les hommes de Ian Cathro occupent seuls la première place de Ligue 2.

Face à Montpellier, les Stéphanois ont encore confirmé leur excellent début de championnat. Leur victoire 3-1 leur permet surtout de prendre leurs distances avec plusieurs concurrents.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Derrière, Annecy réalise également un départ très solide. Les Haut-Savoyards se sont imposés 2-1 à Grenoble et totalisent désormais 10 points. Ils sont les premiers poursuivants de l’ASSE.

L’ASSE voit Metz et Annecy accélérer

Metz a signé l’un des résultats marquants du week-end. Les Messins ont largement dominé Rodez (4-1). Avec neuf points et une différence de buts de +4, ils occupent la quatrième place.

Reims reste juste devant grâce à une meilleure différence de buts (+5). Mais les Rémois ont laissé filer deux points. Ils ont été tenus en échec par Guingamp (2-2) et comptent également neuf unités.

Le Red Star profite lui aussi de cette cinquième journée. Son succès à Laval (2-1) permet au club francilien de grimper à huit points, à hauteur de Montpellier. Battus dans le Forez, les Héraultais restent cinquièmes grâce à leur différence de buts.

Plus bas, le classement demeure extrêmement resserré. Rodez et Nancy comptent sept points, même si les Lorrains n’ont pas encore disputé leur cinquième rencontre. Sochaux possède six unités après son nul à Pau (1-1).

Dunkerque et Clermont se sont également neutralisés (1-1). Même résultat entre Boulogne-sur-Mer et Dijon. Ces partages des points empêchent plusieurs formations de réellement lancer une dynamique positive.

Classement Ligue 2 : Nantes sous pression

Dans le bas du tableau, la situation commence déjà à se tendre. Grenoble reste bloqué à quatre points après sa défaite contre Annecy. Laval possède le même total après son revers face au Red Star.

Dijon ne compte que trois unités après cinq rencontres. Nantes ferme actuellement la marche avec un seul point. Mais les Nantais disposent d’une occasion de modifier sensiblement ce classement.

La cinquième journée se terminera en effet ce lundi avec Nantes-Nancy. Une rencontre qui concerne directement les deux extrémités du classement. Nancy peut rejoindre Montpellier et le Red Star à huit points en cas de victoire. Nantes, de son côté, peut sortir de la dernière place et revenir au niveau de plusieurs équipes du bas de tableau.

Une chose ne changera toutefois pas lundi soir : l’ASSE terminera cette cinquième journée seule en tête de Ligue 2. Avec cinq victoires, 16 buts inscrits, seulement quatre encaissés et déjà cinq longueurs d’avance sur Annecy, Saint-Étienne réalise pour l’instant un sans-faute.

Classement de Ligue 2 après 5 journées

Pos. Équipe Pts J G N P BP BC Diff. 1 Saint-Étienne 15 5 5 0 0 16 4 +12 2 Annecy 10 5 3 1 1 7 5 +2 3 Reims 9 5 2 3 0 12 7 +5 4 Metz 9 5 2 3 0 8 4 +4 5 Montpellier 8 5 2 2 1 4 4 0 6 Red Star 8 5 2 2 1 5 6 -1 7 Nancy* 7 4 2 1 1 3 1 +2 8 Rodez 7 5 2 1 2 11 11 0 9 Sochaux 6 5 1 3 1 2 4 -2 10 Dunkerque 5 5 1 2 2 8 9 -1 11 Guingamp 5 5 1 2 2 7 8 -1 12 Pau 5 5 1 2 2 4 5 -1 13 Boulogne-sur-Mer 4 5 0 4 1 2 3 -1 14 Clermont 4 5 0 4 1 3 5 -2 15 Grenoble 4 5 1 1 3 6 10 -4 16 Laval 4 5 1 1 3 5 10 -5 17 Dijon 3 5 0 3 2 5 7 -2 18 Nantes* 1 4 0 1 3 6 11 -5

* Nantes et Nancy doivent encore disputer leur match de la 5e journée ce lundi.