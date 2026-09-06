Ce samedi soir le Chaudron a fêté un 5ᵉ succès de rang face à Montpellier (3-1). Il a aussi vu réapparaître un visage que les Stéphanois n'avaient plus croisé dans les travées depuis six ans. Celui de Bernard Caïazzo, ancien copropriétaire majoritaire de l'ASSE aux côtés de Roland Romeyer entre 2004 et 2024.

Ce retour n'est pas passé inaperçu, il coïncide avec la première affluence à guichets fermés de la saison. C'est au total 39 315 spectateurs venus soutenir des Verts déjà installés seuls en tête de Ligue 2. Une soirée à plus d'un titre symbolique pour l'ancien dirigeant.

Un premier retour depuis mars 2020

Très chahuté par le public stéphanois sur la fin de sa présidence, Bernard Caïazzo, 72 ans, n'avait plus remis les pieds à Geoffroy-Guichard depuis le 5 mars 2020. Autrement dit la date de la demi-finale de Coupe de France perdue face à Rennes (2-1). Son retour dans le Forez, samedi soir, met donc fin à plus de six ans d'absence. C'est son fils Yanis, 19 ans et ultra du kop stéphanois, qui l'a convaincu de faire le déplacement à l'occasion de son anniversaire. Un pari gagnant puisque l'ancien président dit avoir passé une très bonne soirée.

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« Et franchement, je me suis régalé ! »

Aujourd'hui retraité du monde du football et partageant sa vie entre le Brésil et la France, Caïazzo reste un consommateur assidu de football. Il assistait la veille au match PSG-Monaco (1-2) au Parc des Princes, avant de filer à Geoffroy-Guichard le lendemain.

Une soirée vécue en simple spectateur

Installé en tribune présidentielle, non loin de Bafétimbi Gomis et de Régis Juanico, le nouveau maire de Saint-Étienne, l'ancien dirigeant explique avoir vécu ce match sans la pression qui accompagnait autrefois ses soirées de président, savourant la rencontre comme n'importe quel amoureux du ballon rond. Il en profite pour saluer une nouvelle fois l'ambiance du Chaudron, qu'il continue de placer parmi les toutes meilleures d'Europe et d'Amérique du Sud.

Encadré discrètement par la sécurité du club, Caïazzo n'a pas croisé Roland Romeyer, également présent ce soir-là mais installé dans une autre tribune.

Un regard d'ancien dirigeant sur le nouveau projet stéphanois

Interrogé sur l'évolution du club depuis le rachat par Kilmer Sports Ventures, l'ancien copropriétaire livre un constat plutôt mesuré sur le temps qu'il a fallu à la nouvelle direction pour prendre la mesure du club, avant de saluer plus largement la trajectoire actuelle de l'ASSE. Il voit dans le retour de Casino comme sponsor principal un signal positif pour l'image du club, et estime que l'ASSE évolue désormais sur des bases saines, mieux structurées et organisées, dans un climat qu'il juge globalement apaisé du côté des supporters.

Source : L'Équipe