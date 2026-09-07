En s'imposant sur le score de 3-1 face à Montpellier, l'ASSE a enchaîné un cinquième succès en autant de rencontres. Seuls en tête avec 15 points, les Verts débutent leur saison de la meilleure des manières. 16 buts inscrits, quatre encaissés et un collectif qui s'installe progressivement. Devant près de 40 000 supporters, les Stéphanois ont fait tomber un nouveau record ! L'équipe version Ian Cathro devient en effet la première de l'histoire du club à remporter ses cinq premières rencontres de championnat.

Après la déception de l'an passé et le lancement d'une nouvelle campagne en Ligue 2, il fallait très rapidement se remobiliser. Le mercato s'est révélé mouvementé, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Les recrues stéphanoises affichent d'ailleurs une forme étincelante depuis le début de la saison et se montrent décisives, tant à la passe qu'à la finition.

Qu'il s'agisse d'Aron Csongvai, Tamar Svetlin, Thierno Ballo ou Jakob Breum, tous ont déjà débloqué leur compteur sous le maillot vert et grandement contribué à ce sans-faute.

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Cette équipe de l’ASSE entre dans l’histoire

Après la rencontre face à Dijon remportée 3-2, l'ASSE avait égalé un record datant de la saison 1973/1974. À l'époque, l'équipe de Robert Herbin, qui évoluait en première division, avait remporté ses quatre premières rencontres. Saint-Étienne avait débuté par un succès 2-0 face à l'OM, avant d'enchaîner contre Metz (2-0). Les troisième et quatrième journées s'étaient ensuite soldées par des victoires contre Monaco (3-2) et le Paris FC (4-0).

Ce record n'est on l'espère qu'un début pour nos Stéphanois. L'enjeu sera désormais de maintenir cette dynamique ! Les Verts ne retrouveront le Chaudron que le 10 octobre prochain contre Rodez. D'ici là, l'ASSE enchaînera deux déplacements consécutifs : d'abord sur la pelouse du stade Marcel-Tribut pour y défier Dunkerque, puis sur le terrain du FC Metz, juste avant la trêve internationale. Ce 15/15 parfait permet pour l'instant aux stéphanois d'être seul en tête de la Ligue 2.